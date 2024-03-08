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Siyaset Şeref Malkoç'tan Karamollaoğlu'nun iftirasına cevap!
Siyaset

Şeref Malkoç'tan Karamollaoğlu'nun iftirasına cevap!

Yeniakit Publisher
2024-03-08 06:22:00 - 2024-03-08 04:50:31

Akit TV canlı yayınında konuşan Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanı Şeref Malkoç, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun "Erdoğan, Erbakan hocanın evini polisle kuşattırdı, hapse attırmak istedi" iftirasına ilişkin soruya cevap verdi.

Başkan Malkoç, Akit TV'deki Dinamit programında Akit Medya Grubu Ankara Temsilcisi Latif Şimşek'in sorularını cevapladı.

Temel Karamollaoğlu'nun, "Erdoğan, Erbakan hocanın evini polisle kuşattırdı, hapse attırmak istedi" sözleri Şeref Malkoç'a hatırlatıldı.

"28 Şubat'ın başlangıcından 2009 yılına kadar gece gündüz Erbakan hocamızla birlikte çalıştım." diyen Başkan Malkoç, "Bu olayların birebir tanığıyım." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Şubat sürecinde merhum Erbakan Hocanın hapse atılmaması için çabaladığına da şahitlik ettiğini belirten Malkoç, iftiracılara şöyle seslendi:

Siyasetin şehvetine kapılarak böyle şeyler söylenebiliyor. Siyasi şehvete kapılıp iftira niteliğinde sözler söylemek doğru değil. Sayın Erdoğan'ın Erbakan hocamızın hapse girmemesi için nasıl çabaladığına ben şahidim.
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