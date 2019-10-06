0553 313 94 23

Serebral palsi nedir? 6 Ekim serebral palsi günü

Her yıl 6 Ekim’de tüm dünyada serebral palsili çocuklara dikkat çekmek için etkinlikler düzenleniyor. Peki, serebral palsi nedir?

06 Ekim 2019 Pazar 19:47
Serebral palsi nedir? 6 Ekim serebral palsi günü

Her yıl 6 Ekim’de tüm dünyada serebral palsili çocuklara dikkat çekmek için etkinlikler düzenleniyor. Peki, serebral palsi nedir?

Serebral palsi olarak ifade edilen kas iskelet sistemi hastalığının bir diğer ismi ise beyin felcidir.

Serebral palsi nedir?

Serebral palsi, hamilelikte, doğum esnasında veya yenidoğan döneminde beyinde bir hasara bağlı olarak ortaya çıkan bir hastalıktır. Ancak birçok durumda bu hastalıkla ilgili kesin neden bilinemiyor. Beyinde herhangi bir nedenle ortaya çıkan hasar çocukların kas ve vücut hareketlerinin etkilenmesine neden oluyor. Bununla birlikte konuşma, görme ve işitme gibi farklı sağlık sorunları da gelişebildiği için çocuklarda öğrenme güçlükleri de yaşanabiliyor.

Serebral palsi nedenleri nelerdir?

Doğum öncesi;

Annenin geçirdiği hastalıklar

Travma

Genetik sebepler

İlaç kullanımları

Kanama

Akraba evliliği

Radyasyon

Doğum sırasında;

Erken/  geç doğum

Uygun olmayan pozisyonda doğum

Düşük ya da yüksek doğum ağırlığı

Kordon dolanması

Oksijensiz kalma

Çoğul gebelik

Zor doğum

Doğum travması

Doğum sonrası;

Ateşli hastalık

Travma

Hiperbilirubinemi

Hipoglisemi

Havale

Beyin kanaması

Serebral palsi tedavisi mümkün mü?

Oluşmuş beyin hasarını geriye döndürmek mümkün değildir, fakat serebral palsi'li çocuk modern tıbbi ve destek tedavileriyle pek çok becerisini ilerletebilir. Tedavinin en önemli unsuru ailenin ve çocuğun ilgisi, uyumudur. Serebral palsi tanı ve tedavisi konusunda gelişmiş ve yetkin kurumlarda başlıca Çocuk Nörolojisi, Fizik Tedavi, Ortopedi Bölümleri, ayrıca Çocuk Ruh Sağlığı, Beyin Cerrahisi, Göz, Kulak-Burun-Boğaz, Beslenme, Fizyoterapi-Rehabilitasyon, Ergoterapi, Dil ve Konuşma Terapisi Bölümleri hastanın tedavisinde rol alır. Bu bölümlerin her birinin hastanın işlevlerini arttıracak, kapasitesini kullanmasını sağlayacak, günlük yaşamı kolaylaştıracak katkıları olabilir.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ekim 2019 Pazar 19:47
  1. Serebral palsi nedir? 6 Ekim serebral palsi günü
  2. serebral palsi
  3. Serebral palsi tedavisi mümkün mü?
  4. Serebral palsi tedavisi
  5. Serebral palsi nedenleri nelerdir?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeniden Refah Partisi'nden Erdoğan'a çağrı
    1. Yeniden Refah Partisi'nden Erdoğan'a..
    2. 'Penaltıya kadar Beşiktaş'ın pozisyonu..
    3. Irak İçişleri Bakanlığı: 104 kişi..
    4. Avusturya’da silahlı saldırı: 5 ölü
    5. Serebral palsi nedir? 6 Ekim serebral..
    6. Bir tepki de Saadet'ten geldi!
    7. EYT erken emeklilikten kimler..
    8. Boeing 789 yolcu uçağı İran’a acil..
    9. Almanya'dan Avrupa'ya 'Türkiye'..
    10. Beşiktaş'ı sarsan gelişme! İlk..
    11. Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz açıklaması
    12. Trabzon'da sağanak etkili oldu
    13. Liverpool rekor peşinde! İşte, 59..
    14. Rusya'dan ABD'ye protesto notası
    15. Af yasası ceza indirimi son dakika 2019
    16. Milli maç ne zaman saat kaçta? Türkiye..
    17. Pastırma sıcakları ne zaman..
    18. 29 Ekim ne zaman? Bu sene..
    19. Oruç bu sene ne zaman başlayacak? 2020..
    20. Fatih Erbakan'dan CHP'ye 'sakal..
    21. EYT’de son durum ne? Kademeli erken..
    22. Çaykur Rizespor Trabzonspor maçı canlı..
    23. 1 milyon TL ile ne yapacağını açıkladı!
    24. Muvazzaf subay alımı başvuruları ne..
    25. Tunceli'de 2 PKK'lı etkisiz hale..
    26. Hollanda'nın ismi resmen değişti!..
    27. Gözyaşları içinde toprağa verildi
    28. Alev alan otobüsten son anda kurtuldular
    29. Manchester City'e evinde büyük sürpriz!
    30. Faruk Çelik'ten çok sert sözler!..
    İngiltere'den ilginç Tugay Kerimoğlu itirafı
    İngiltere'den ilginç Tugay Kerimoğlu itirafı
    İsrailli komutanı çıldırtan olay! Askerleri tek tek dövdü
    İsrailli komutanı çıldırtan olay! Askerleri tek tek dövdü
    Bahçeli'nin rahatsızlığını fırsat bildi! Sebahattin Önkibar fena sıktı
    Bahçeli'nin rahatsızlığını fırsat bildi! Sebahattin Önkibar fena sıktı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Türkiye'de üreteceğiz
    Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Türkiye'de üreteceğiz
    Erdoğan'la ilgili gelen notu görünce konuşmasını yarıda kesmişti! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
    Erdoğan'la ilgili gelen notu görünce konuşmasını yarıda kesmişti! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

    Günün Karikatürü

    5 Ekim 2019
    Muhalifler ilk kez tek çatı altında toplandı
    Muhalifler ilk kez tek çatı altında toplandı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 50+1 tartışmalarına son noktayı koydu
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 50+1 tartışmalarına son noktayı koydu