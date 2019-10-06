Serebral palsi nedir? 6 Ekim serebral palsi günü

Her yıl 6 Ekim’de tüm dünyada serebral palsili çocuklara dikkat çekmek için etkinlikler düzenleniyor. Peki, serebral palsi nedir?

Serebral palsi olarak ifade edilen kas iskelet sistemi hastalığının bir diğer ismi ise beyin felcidir.

Serebral palsi nedir?

Serebral palsi, hamilelikte, doğum esnasında veya yenidoğan döneminde beyinde bir hasara bağlı olarak ortaya çıkan bir hastalıktır. Ancak birçok durumda bu hastalıkla ilgili kesin neden bilinemiyor. Beyinde herhangi bir nedenle ortaya çıkan hasar çocukların kas ve vücut hareketlerinin etkilenmesine neden oluyor. Bununla birlikte konuşma, görme ve işitme gibi farklı sağlık sorunları da gelişebildiği için çocuklarda öğrenme güçlükleri de yaşanabiliyor.

Serebral palsi nedenleri nelerdir?

Doğum öncesi;

Annenin geçirdiği hastalıklar

Travma

Genetik sebepler

İlaç kullanımları

Kanama

Akraba evliliği

Radyasyon

Doğum sırasında;

Erken/ geç doğum

Uygun olmayan pozisyonda doğum

Düşük ya da yüksek doğum ağırlığı

Kordon dolanması

Oksijensiz kalma

Çoğul gebelik

Zor doğum

Doğum travması

Doğum sonrası;

Ateşli hastalık

Travma

Hiperbilirubinemi

Hipoglisemi

Havale

Beyin kanaması

Serebral palsi tedavisi mümkün mü?

Oluşmuş beyin hasarını geriye döndürmek mümkün değildir, fakat serebral palsi'li çocuk modern tıbbi ve destek tedavileriyle pek çok becerisini ilerletebilir. Tedavinin en önemli unsuru ailenin ve çocuğun ilgisi, uyumudur. Serebral palsi tanı ve tedavisi konusunda gelişmiş ve yetkin kurumlarda başlıca Çocuk Nörolojisi, Fizik Tedavi, Ortopedi Bölümleri, ayrıca Çocuk Ruh Sağlığı, Beyin Cerrahisi, Göz, Kulak-Burun-Boğaz, Beslenme, Fizyoterapi-Rehabilitasyon, Ergoterapi, Dil ve Konuşma Terapisi Bölümleri hastanın tedavisinde rol alır. Bu bölümlerin her birinin hastanın işlevlerini arttıracak, kapasitesini kullanmasını sağlayacak, günlük yaşamı kolaylaştıracak katkıları olabilir.