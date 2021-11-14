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Medya Serdar Ortaç'tan pişmanlık itirafı: Allah belamı versin
Medya

Serdar Ortaç'tan pişmanlık itirafı: Allah belamı versin

Kumar bağımlılığı yüzünden servet kaybeden şarkıcı Serdar Ortaç, "Allah benim belamı versin" diyerek 11 milyon TL'ye yakın borcunun olduğunu itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 17:10:00 -
Serdar Ortaç'tan pişmanlık itirafı: Allah belamı versin

Bir mekanda sahne alan sarkıcı Serdar Ortaç yaptığı kumar itirafıyla gündem oldu. Kumar bağımlılığı hakkında konuşan Ortaç, "Allah benim belamı versin. Zamanında çok oynadım çok pişmanım ama geçmişi değiştiremiyorsunuz" diye konuştu.

Çok borcunun olduğundan dert yanan Ortaç, 10 milyon TL bankaya, 600.000 bin TL ise eski eşine nafaka borcunun olduğunu ve 500.000 bin TL de kendinin harcadığını dile getirdi.

 

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