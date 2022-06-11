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Gündem Serdar Ortaç'ın belini büken borçlara ödediği para dudak uçuklattı
Gündem

Serdar Ortaç'ın belini büken borçlara ödediği para dudak uçuklattı

Şarkıcı Serdar Ortaç, uzun süredir mücadele ettiği MS hastalığının yanı sıra maddi sıkıntılarla boğuştuğu haberleriyle sık sık gündeme gelmişti. Ortaç, katıldığı davet sonrası muhabirlerin borçlarıyla ilgili sorusuna "Bugüne kadar 15 milyon TL ödedim" diyerek yanıt verdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-11 11:53:00 -
Serdar Ortaç'ın belini büken borçlara ödediği para dudak uçuklattı

Şarkıcı Serdar Ortaç, uzun süredir mücadele ettiği MS hastalığının yanı sıra maddi sıkıntılarla boğuştuğu haberleriyle sık sık gündeme gelmişti.

Sık sık maddi sıkıntılarından bahseden ve borçları nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Ortaç, şu günlerde toparlanmaya çalışıyor. 

Ortaç, katıldığı davet sonrası muhabirlerin borçlarıyla ilgili sorusuna "Bugüne kadar 15 milyon TL ödedim" diyerek yanıt verdi.

Ortaç, "Maalesef bu yıl şarkı yapamadım, borçlar belimi büktü. 15 milyon TL borç ödedim, çok şükür sıfırlandım. Şimdi kendime çalışma zamanı. İnşallah parayı bu defa tutarım" diye konuştu.

 

 

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Yorumlar

Ali KOĞEN

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