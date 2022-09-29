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Medya Serdar Ortaç hakkında bomba iddia!
Medya

Serdar Ortaç hakkında bomba iddia!

Kumar borçlarıyla gündeme gelen Serdar Ortaç'ın elinde kalan son malını satacağı iddia edilmişti. İstinye sırtlarında, boğaz manzaralı, 750 metrekare arsa üzerine kurulu, 8 oda 4 salon, 4 banyo, özel tasarım bina, teraslı, balkonlu, özel kamera sistemli, peyzajlı, evin değerinin 4.9 milyon dolar olduğu söyleniyordu. Ortaç'ın evinin görüntüsü ortaya çıktı. Ayrıca ünlü şarkıcı evi satmayı düşünmediğini Seren Serengil'e mesaj atarak söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-09-29 16:36:00 - 2022-09-29 16:59:00
Serdar Ortaç hakkında bomba iddia!

Kumar ve nafaka borçlarıyla sık sık gündeme gelen Serdar Ortaç'ın elinde kalan son evi de satılığa çıkardığı iddia ediliyordu. 15 milyon lira borç ödedikten sonra İstinye'deki evini de satacağına dair iddialar gündemdeyken Seren Serengil bir iddiada bulundu.

İstanbul’un en güzel lokasyonlarından İstinye sırtlarında, boğaz manzaralı, 750 metrekare arsa üzerine kurulu, 8 oda 4 salon, 4 banyo, özel tasarım bina, teraslı, balkonlu, özel kamera sistemli, peyzajlı evin görüntüleri de ortaya çıktı.

Seren Serengil açıklamasında "Serdar ile konuştum evi filan satmıyor, sonradan Polat Yağcı onun bütün borçlarını ödedi ona borçlandı şimdi Polat onu işe gönderiyor durumu iyi. 'Evimi seviyorum, satmaya düşünmüyorum' diye mesaj attı" dedi.

Arto ise açıklamasında "Polat iyi bir yatırım yaptı, Serdar'ın ona borcu oluyor. Bunu bir sürü sanatçıya yapıyor her iki tarafta kârlı önden para alıyorsun" dedi.

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