İran’da 14 Kasım’da meydana gelen feci iş kazası ülkeyi yeniden hareketlendirdi. Dehloran ilçesinde NGL Dehloran petrol ve gaz şirketi çalışanlarını taşıyan aracın devrilmesi sonucu 13 işçi hayatını kaybetti, 14 ila 16 işçi yaralandı.

Kazanın ardından işçiler için adalet isteyen vatandaşlar sokaklara çıktı. Ancak kısa sürede büyüyen gösteriler, yönetim karşıtı protestolara dönüştü.

ABADANAN’DA BİNLERCE KİŞİ MEYDANLARA ÇIKTI

17 Kasım’da İlam eyaletine bağlı Abdanan kentindeki Veli Asr Meydanı’nda toplanan binlerce kişi, yetkililerin istifasını isteyen sloganlar attı. Yerel kaynaklar ve sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre göstericiler, Besic milislerine ait pankartları da indirdi.

Güvenlik güçlerinin kalabalığı dağıtmak için müdahalede bulunduğu, motosikletli ekiplerin havaya ateş açtığı ve göz yaşartıcı gaz kullandığı öne sürüldü. Kentte internet erişiminin de ciddi şekilde kısıtlandığı bildirildi.

ŞİRKET YÖNETİCİSİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

13 işçinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturma da başlatıldı. Savcılık açıklamalarına göre yol güvenliğindeki ihmaller nedeniyle şirket yöneticisi ve İl Karayolu İdaresi Müdürü hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

ABD ile yaşanan askeri gerilimin ve ekonomik darboğazın gölgesinde gerçekleşen gösteriler, İran’da toplumsal tansiyonun yeniden yükseldiğini ortaya koydu. Şimdilik Abdanan çevresinde yoğunlaştığı belirtilen protestoların nasıl bir seyir izleyeceği merak konusu oldu.