Ünlü rapçi Coolio hayatını kaybetti! Coolio kimdir? Coolio kaç yaşında oldu? Coolio şarkılar

COOLİO ÖLDÜ MÜ?

Coolio'nun menajeri Jarez Posey, gerçek adı Artis Leon Ivey Jr olan Coolio'nun Los Angeles'ta bir arkadaşının banyosunda ölü bulunduğunu duyurdu. Ünlü ismin ölüm sebebi açıklanmazken, ilk yapılan müdahaleden sonra sağlık ekiplerinin kalp yetmezliği dediği öğrenildi.

Coolio'nun ölüm nedeni tam olarak henüz belirlenemedi. Posey, TMZ'ye yaptığı açıklamada, olay yerindeki acil yardım ekiplerinin ani kalp durmasından şüphelendiğini belirtti.

Posey, olay mahallinde uyuşturucu maddeye rastlanmadığı bilgisini paylaştı.

Gangsta's Paradise şarkısıyla Grammy ödülü kazanan Coolio'nun bu eseri Michelle Pfeffier'ın oynadığı Dangerous Minds filminin de müzikleri arasında yer alıyordu.

Spotify'da bir milyardan fazla dinlenen Gangsta's Paradise, sosyal medya platformlarındaki müzik listelerinde de başı çekiyordu.

COOLİO KİMDİR?

90'lı yıllarda ilk çıkışını yapan rap müziğin sevilen ismi Coolio veya gerçek adıyla Artis Leon Ivey, Jr. 1 Ağustos 1963 tarihinde dünyaya geldi. Sanatçı, 1994 yılında satışa sunduğu "Fantastic Voyage" adlı teklisiyle beraber tanınmaya başladı. Sonraki sene yayımlanan ve Sakıncalı Düşünceler filminin müziklerine de dahil edilen "Gangsta's Paradise" adlı şarkı ise Amerikan müzik listesinde bir numaraya kadar yükseldi.

Coolio kaç yaşında oldu?

59 yaşında.

Coolio şarkılar

GANGSTA PARADİSE SÖZLERİ

As I walk through the valley of the shadow of death

I take a look at my life and realize there's not much left

'Cause I've been blastin' and laughin' so long, that

Even my mama thinks that my mind is gone

But I ain't never crossed a man that didn't deserve it

Me be treated like a punk, you know that's unheard of

You better watch how you're talkin', and where you're walkin'

Or you and your homies might be lined in chalk

I really hate to trip but I gotta loc

As they croak, I see myself in the pistol smoke, fool

I'm the kinda G the little homies wanna be like

On my knees in the night, sayin' prayers in the streetlight

Been spendin' most their lives, livin' in the gangsta's paradise

Been spendin' most their lives, livin' in the gangsta's paradise

Keep spendin' most our lives, livin' in the gangsta's paradise

Keep spendin' most our lives, livin' in the gangsta's paradise

Look at the situation they got me facin'

I can't live a normal life, I was raised by the street

So I gotta be down with the hood team

Too much television watchin' got me chasin' dreams

I'm an educated fool with money on my mind

Got my ten in my hand and a gleam in my eye

I'm a loc'd out gangsta set trippin' banger

And my homies is down so don't arouse my anger, fool

Death ain't nothin' but a heartbeat away

I'm livin' life, do or die, what can I say

I'm 23 now, but will I live to see 24?

The way things is going, I don't know

Tell me why are we, so blind to see

That the ones we hurt, are you and me?

Been spendin' most their lives, livin' in the gangsta's paradise

Been spendin' most their lives, livin' in the gangsta's paradise

Keep spendin' most our lives, livin' in the gangsta's paradise

Keep spendin' most our lives, livin' in the gangsta's paradise

Power and the money, money and the power

Minute after minute, hour after hour

Everybody's runnin', but half of them ain't lookin'

It's goin' on in the kitchen, but I don't know what's cookin'

They say I gotta learn, but nobody's here to teach me

If they can't understand it, how can they reach me

I guess they can't, I guess they won't

I guess they front, that's why I know my life is out of luck, fool

Been spendin' most their lives, livin' in the gangsta's paradise

Been spendin' most their lives, livin' in the gangsta's paradise

Keep spendin' most our lives, livin' in the gangsta's paradise

Keep spendin' most our lives, livin' in the gangsta's paradise

Tell me why are we, so blind to see

That the ones we hurt, are you and me?

Tell me why are we, so blind to see

That the ones we hurt, are you and me?

GANGSTAS PARADİSE TÜRKÇE SÖZLERİ

Karanlık ölüm vadisinde yürürken

Hayatımı gözden geçiriyorum ve geriye bir şey kalmadığını fark ediyorum

Çünkü o kadar uzun zamandır ateşleyip gülüyordum ki

Annem bile aklımı yitirdiğimi düşünüyor

Ama asla bunu hak eden birini engellemedim

Bana serseri gibi davranıldığını duymamışsındır

Dikkat etsen iyi olur nasıl konuştuğuna, nereye gittiğine

Yoksa sen ve kankaların belkide bir tebeşirle çizilirsiniz

Gerçekten yolculuktan nefret ederim , ama olayı yoluna sokmak lazım

Ölürken onlar, kendimi tabancanın dumanında görebiliyorum

Aptal, Ben o küçüklerin olmak istediği tarzda bir gangstayım

Gece dizlerimin üstünde, sokak lambasına dualar ediyorum

Hayatımızın çoğunu boşa harcıyoruz

Gangster cennetinde yaşayarak

Harcadılar bütün hayatlarını

Gangster cennetinde yaşayarak

Harcıyoruz boşa kendi hayatımızı

Gangster cennetinde yaşayarak

Harcıyoruz boşa kendi hayatımızı

Gangster cennetinde yaşayarak

Şu duruma bak benimle yüzleştiler

Normal bir hayat yaşayamam,sokak tarafından büyütüldüm

Öyleyse mahallemdeki adamlarla takılmalıyım

Çok fazla televizyon izlemek beni hayallere daldırıyor

Aklında sürekli para olan parayla eğitilmiş bir aptalım

Elimde uzi ve gözlerimde ışıltı

Ben bir crip gangsterim, kavgalar düzenleyen

Ve arkadaşlarım öldü,öyleyse benim tepemin tasını artırma

Aptal, ölüm bir kalp atışından uzakta değildir

Yap veya öl tarzında bir hayat yaşıyorum, ne diyebilirim ki?

Şuan 23 yaşındayım, ama 24 yaşımı görebilicek miyim?

Böyle giderse bilemiyorum

AA'nın aktardığı haber şöyle;

Gangsta’s Paradise adlı şarkısıyla müzik dünyasına damgasını vuran ABD'li rapçi Coolio, 59 yaşında hayatını kaybetti.

COOLIO MÜZİK HAYATI

Coolio müzik hayatına WC and the Maad Circle grubunun üyesi olarak başladı. 1994 yılında bu grubunu terkeden sanatçı, It Takes a Thief adlı ilk albümünü satışa çıkardı. Albüm yayımlandıktan kısa süre sonra büyük bir etki uyandırdı. Öyle ki albüm, Amerikan albüm listesinde sekizinci sıraya kadar yükseldi. Albümde "Fantastic Voyage" ve "I Remember" gibi başarılı şarkılar yer almaktaydı.

1995 yılında, ilk albümünün etkileri sürerken Coolio, ikinci albümü Gangsta's Paradise'ı yayımladı. Albüm dört kez platin plak kazanırken, albümle aynı adı taşıyan tekli de Amerikan müzik listesinde bir numaraya yükseldi. Ayrıca şarkı, Sakıncalı Düşünceler adlı filmde de yer aldı. Albümdeki "1, 2, 3, 4 (Sumpin' New)" adlı şarkı da tekli olarak satışa sunuldu. Bu şarkı da aynı ülkede beş numaraya yükseldi.

1997 yılında sanatçı üçüncü albümü My Soul'u yayımladı. Albüm önceki albümlerden daha düşük bir başarı göstererek Amerikan albüm listesinde otuz dokuzuncu sırada yerini aldı. Albümden yayımlanan teklilerden sadece Johann Pachelbel'in "Canon in D" adlı eseriyle aynı temele sahip olan "C U When U Get There" adlı şarkı listelere girmeyi başardı. Sonraki yıllarda da çalışmalarını sürdüren Coolio, 2002 yılında El Cool Magnifico ve 2006 yılında The Return of the Gangsta adlı albümlerini satışa çıkardı. Ancak her iki albüm de listelere giremedi. Sanatçı ayrıca 2005 yılında İngiltere'de düzenlenen MOBO Ödülleri'nde sunucu olarak görev aldı.

10 Haziran 2008 tarihinde sanatçı, ruhsatsız araç kullanmaktan Hollywood'da yakalandı ve $10,000 ödeyerek serbest kaldı. 10 Mart 2009 tarihinde sanatçı yine bavulunda yer alan kokain yüzünden Los Angeles Havaalanı'nda tutuklandı.

Uyuşturucu bulundurması nedeniyle ağır, uyuşturucu kullanım edevatları bulundurması ve bavulunun araştırılmasına izin vermemesi nedenleriyle de hafif suçlar işlediği gerekçesiyle yargılandı. Bu olay sonrasında, sanatçının Avustralya'da gerçekleşecek olan turnesi iptal oldu. Ancak 3 Nisan 2009 tarihinde suçlamalardan aklandı. Yine de on sekiz ay boyunca uyuşturucu tedavisi görmesi zorunlu şart koşuldu.

