Serdar Gürler'den Barış Alper Yılmaz üzerinden tepki! Hemen sildi

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor forması giyen Serdar Gürler, Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz'ın Cengiz Ünder'in sakatlığı sebebiyle Milli Takım kadrosuna katılmasının ardından çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.

Kişisel Instagram hesabından bir paylaşım yapan Serdar Gürler, "Kardeşim benim, hayırlı olsun inşallah. Sana saygım sonsuz ve çok iyi futbolcusun. Yüzüne karşı da söyledim. İnşallah daha da iyi olacaksın canı gönülden inanıyorum ve istiyorum. Mesajım sana değil, adaletsiz davrananlara. Adaletin olmadığı yerde, neden bu haldeyiz diye düşünüyorlar hala." ifadelerini kullandı.

Serdar Gürler gelen tepkilerin ardından söz konusu paylaşımını sildi.