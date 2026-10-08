Serdar Gökhan'dan selfie’cilere tepki: İmam konuşuyor hala fotoğraf derdindeler!

90 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta ismi Göksel Arsoy için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni gerçekleştirildi. Sanat dünyasından birçok isim, Arsoy'a veda etmek için törende bir araya geldi. Öğle namazının ardından cenaze namazı kılınan Arsoy'un naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Göksel Arsoy'a son görevini yerine getirmek için cenazeye gelen Serdar Gökhan, Yeşilçam'ın son dönemde verdiği kayıplara değindi.

SERDAR GÖKHAN'DAN DUYGULANDIRAN SÖZLER

Usta oyuncu, "Yeşilçam'da yaprak dökümü sürüyor. Sıra bana da gelecek" sözleriyle duygularını dile getirdi. Duayen oyuncu Halil Ergün ise Göksel Aksoy’un çok özel bir insan olduğunu belirtirken, yakınlarına başsağlığı diledi.

Tören sırasında bazı kişilerin kendisiyle fotoğraf çektirmek istemesi ise Serdar Gökhan'ı kızdırdı. Fotoğraf talepleriyle ilgilenmek zorunda kaldığı için cenaze namazına katılamadığını söyleyen Gökhan, "İmam konuşmaya başlamış, hala derdi fotoğraf" diyerek yaşananlara tepki gösterdi.