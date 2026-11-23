MasterChef'te bu hafta kim elendi? 1 puanlık farkla yarışmaya veda etti
MasterChef Türkiye'de 22 Kasım eleme gecesinde heyecan doruğa çıktı. Tolgahan, Şükran'ı yalnızca 1 puan farkla geride bırakırken yarışmaya veda eden isim Şükran oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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MasterChef Türkiye'de 22 Kasım eleme gecesinde heyecan doruğa çıktı. Tolgahan, Şükran'ı yalnızca 1 puan farkla geride bırakırken yarışmaya veda eden isim Şükran oldu.
MasterChef'te 22 Kasım eleme gecesinde Tolgahan 35 puanla Şükran'ı 1 puan farkla geçti ve yeni haftaya kalan son isim oldu. Şükran ise hayallerine veda ederek stüdyodan ayrıldı.
MasterChef Türkiye 2026 sezonunda bir eleme gecesi daha yaşandı. Eleme gecesinin ilk etabını Armağan 21,5, Şükran 21, Şadi 20,5 ve Tolgahan 17,5 puanla tamamladı.
İkinci etapta Armağan 42 puanla yeni haftaya geçerken Şükran'ın tartı servis öncesinde kırıldı ve yarışmacı 34 puanda kaldı. Son değerlendirmede şefler Tolgahan'ın tartında biberin fazla olduğunu, kremanın az kaldığını ve sebzelerde mantar eksik olduğunu söyledi; salata ve "toprak" bölümünde ise sorun görmedi. Tolgahan ikinci etapta da üç şeften toplam 17,5 puan aldı.
ŞÜKRAN'IN VEDASI: Şefler eleme sonucunu, "35 puana ulaşıyoruz. Bu Şükran'dan bir puan daha fazla" diyerek sonucu açıkladı. Yarışmaya veda eden isim Şükran oldu. Yarışmaya oğluna hatıra bırakmak için geldiğini anlatan Şükran, "Nasibim bu kadarmış. Ben burada çok güzel günler yaşadım" dedi.
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