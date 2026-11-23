ŞÜKRAN'IN VEDASI: Şefler eleme sonucunu, "35 puana ulaşıyoruz. Bu Şükran'dan bir puan daha fazla" diyerek sonucu açıkladı. Yarışmaya veda eden isim Şükran oldu. Yarışmaya oğluna hatıra bırakmak için geldiğini anlatan Şükran, "Nasibim bu kadarmış. Ben burada çok güzel günler yaşadım" dedi.