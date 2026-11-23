Yangın, Merkezefendi ilçesi Karaman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir vatandaşın evinde stokladığı benzin henüz bilinmeyen bir nedenle parladı. Bir anda parlayan benzin sebebiyle 3 katlı apartmanı alevler sardı. Alevleri fark eden vatandaşlar bir yandan 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunurken, diğer yandan kendi imkanlarıyla alevlere müdahale etme girişiminde bulundu. Hem apartmanda yaşayan vatandaşlar hem de dışarıdaki vatandaşlar bir yandan hortumlarla su tutarak, diğer yandan ise kovalar ile toprak dökerek yangını söndürmeye çalıştı. Çatı katına kadar ulaşan alevler vatandaşların yoğun müdahalesiyle yayılması engellenirken, bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.