Serdar Dursun’un neyi var? Serdar Dursun sakatlığı ne, sağlık durumu nasıl?
Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda GZT Giresunspor'u 2-1 mağlup etti. GZT Girsunspor maçında sakatlık geçiren Serdar Dursun hastaneye kaldırıldı. FB taraftarı Serdar Dursun’un sağlık durumunu merak etmeye başladı. Peki Serdar Dursun sağlık durumu nasıl? Serdar Dursun’un neyi var? Serdar Dursun sakatlığı ne?
Serdar Dursun neden hastaneye kaldırıldı? Serdar Dursan sakatlığı ne, sağlık durumu nasıl? soruları Sarı lacivertli taraftar tarafından merak ediliyor.Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 25. hafta maçında Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü maçta Giresunspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertli takım, deplasmanda 5 maç sonra galibiyet aldı.
GZT Giresunspor maçında Serdar Dursun sakatlandı. İkinci yarının başında oyuna dahil olan Serdar Dursun ceza sahası içindeki bir pozisyonda rakibinin dirsek darbesiyle yerde kaldı.
Serdar Dursun sakatlığı ne?
Yüzünün sağ kısmında göçük oluşan golcü futbolcu, devam etmek istese de teknik direktör İsmail Kartal oyuncusunu riske etmedi ve 58. dakikada oyundan aldı. Serdar Dursun, elmacık kemiğindeki kırık şüphesiyle hastaneye götürüldü.