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Spor Serdar Dursun’da sürpriz gelişme! Süper Lig devinde oynamaya sıcak bakıyor
Spor

Serdar Dursun’da sürpriz gelişme! Süper Lig devinde oynamaya sıcak bakıyor

Yeniakit Publisher
2024-06-21 12:08:32 - 2024-06-21 12:08:32
Serdar Dursun’da sürpriz gelişme! Süper Lig devinde oynamaya sıcak bakıyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’a, Fenerbahçe forması giyen Serdar Dursun önerildi.

Teknik direktörlük görevine Giovanni van Bronckhourst’u getiren Beşiktaş, artık yeni sezonun kadrosuna odaklanış durumda.

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen Siyah-Beyazlılar’da gündemin öncelikli konulardan biri de forvet hattına yapılacak takviye.

FENERBAHÇELİ GOLCÜ ÖNERİLDİ

Gelen haberlere göre 32 yaşındaki forvetin Siyah-Beyazlı kulüpte oynamaya sıcak baktığı belirtildi.

Ancak Beşiktaş cephesinin deneyimli futbolcuya sıcak bakmadığı gelen haberler arasında yer aldı.

11 MAÇA ÇIKTI

Devre arasında kiralık olarak geldiği Fenerbahçe ile 11 resmi maça çıkan Serdar Dursun bu karşılaşmalarda 3 gol 2 asistlik skor katkısı sağladı.
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