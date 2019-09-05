Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 282,60 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 282,60 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 282,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 282,60 liradan, bin 861 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 882 liradan, 257,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 261,50 liradan, bin 819 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 839 liradan, 909 liradan alınan Yarım Ziynet 919 liradan ve 455 liradan alınan Çeyrek Ziynet 460 liradan satılıyor.

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