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Ekonomi

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 383 lira oldu.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 17:46:47 -
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 383 lira oldu.


İstanbul Kapalıçarşı’da 382,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 383 liradan, 2 bin 523 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 544 liradan, 349 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 353 liradan, 2 bin 465 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 485 liradan, bin 233 liradan alınan Yarım Ziynet bin 243 liradan ve 616 liradan alınan Çeyrek Ziynet 621 liradan satıldı.

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