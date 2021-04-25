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Ekonomi Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı yapılacak
Ekonomi

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı yapılacak

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden yapılan açıklamaya göre Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı yapılacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-25 13:08:00 -
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı yapılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre 5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali  Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair  Yönetmelik"  ile  değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre, düzenlenen Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları, aşağıda belirtilen tarihlerde  Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde yapılacak.

Bu sınava; stajını tamamlayan serbest muhasebeci mali müşavir aday meslek mensupları,Serbest Muhasebeci meslek mensupları ve anılan 3568 sayılı Yasa’nın 6’ncı maddesine göre, hizmet sürelerini stajdan saydıran aday meslek mensupları katılacak.

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