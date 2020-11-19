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Spor Serbest dalışçı Fatma Uruk'tan 3 günde 3 dünya rekoru
Spor

Serbest dalışçı Fatma Uruk'tan 3 günde 3 dünya rekoru

Yeniakit Publisher
2020-11-19 21:58:37 -
Serbest dalışçı Fatma Uruk'tan 3 günde 3 dünya rekoru

İSTANBUL (AA) - Serbest dalışçı Fatma Uruk, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle 3 gün süresince Meksika'da gerçekleştirdiği dünya rekoru denemelerini başarıyla tamamladı.

Başarılı dalışçı, Meksika'da bulunan Yucatan Yarımadası'nda 3 kez dünya rekoru kırarak büyük bir başarıya imza attı.

Fatma Uruk, ilk gün "Değişken ağırlıklı paletsiz" kategorisinde 72 metrelik derecesiyle yeni dünya rekorunun sahibi oldu. Bu alanda bir önceki rekor, 70 metreyle Türk sporcu Derya Can'a aitti.

İkinci günde 32 yaşındaki sporcu, "Sabit ağırlıklı çift palet" kategorisinde 67 metrelik derecesiyle, 65 metre ile Rus sporcu Olga Davydova'ya ait dünya rekorunu kırmayı başardı.

Fatma Uruk, bugün ise "Değişken ağırlıklı paletsiz" kategorisinde 72 metre ile elinde bulundurduğu rekoru 77 metrelik yeni dalışıyla geliştirdi.


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