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Serbest bırakılan Taylan Kulaçoğlu yeniden gözaltına alınarak tutuklandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 17 Mayıs günü gazeteci Hakan Gülseven ile birlikte gözaltına alınan ve dün serbest bırakılan Taylan Kulaçoğlu bugün tekrar gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 01:14:04 -
Serbest bırakılan Taylan Kulaçoğlu yeniden gözaltına alınarak tutuklandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 17 Mayıs günü gazeteci Hakan Gülseven ile birlikte gözaltına alınan ve dün serbest bırakılan Taylan Kulaçoğlu bugün tekrar gözaltına alındı. Kulaçoğlu, Ayvalık Adliyesi’nde Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla yapılan duruşmanın ardından tutuklanarak Burhaniye Cezaevine gönderildi.


Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bir terör örgütünü desteklediği iddiasıyla gözaltına alınan ve Balıkesir’de Sulh Ceza Hakimliği tarafından serbest bırakılan Taylan Kulaçoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı’nın itirazı sonrasında yakalanma emri çıkarıldı. Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ayvalık’taki evinden alınarak yeniden hakim karşısına geçirilen Taylan Kulaçoğlu, Ayvalık Adliyesi’nde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla yapılan duruşmanın ardından tutuklanarak Burhaniye Cezaevine gönderildi.


Avukat Tamer Doğan konuyla ilgili Twitter üzerinden yaptığı açıklamada müvekkilinin kaçma şüphesi olmamasına rağmen savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alındığını açıkladı. Taylan Kulaçoğlu da Twitter hesabından "Hiçbir kaçma şüphem olmamasına rağmen, kendi evimden tekrar gözaltına alınıyorum" dedi.

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