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Serap Ersoy İçişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdür Yardımcısı oldu!

Türkiye yeni sisteme geçmesiyle birlikte kamu kurum ve kuruluşlarında önemli değişiklikler yapılmakta. İçişleri Bakanlığı'nda bakan yardımcılığı görevlerine atama yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Protokol Genel Müdür Yardımcılığına Serap Ersoy getirildi. Mehmet Ersoy Serap Ersoy kimdir?

08 Ağustos 2018 Çarşamba 08:21
Serap Ersoy İçişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdür Yardımcısı oldu!

Türkiye yeni sisteme geçmesiyle birlikte kamu kurum ve kuruluşlarında önemli değişiklikler yapılmakta. İçişleri Bakanlığı'nda bakan yardımcılığı görevlerine atama yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Protokol Genel Müdür Yardımcılığına Serap Ersoy getirildi. Mehmet Ersoy Serap Ersoy kimdir? İçişleri Bakanlığında bakan yardımcılığı görevlerine atama yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararları Resmi Gazete’de yayımlandı Buna göre, İçişleri Bakan Yardımcılıklarına İsmail Çataklı, Muhterem İnce, Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil ve Mehmet Ersoy’un atanması gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Protokol Genel Müdür Yardımcılığına ise Serap Ersoy getirildi.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 08:21
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