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Şer odakları ODTÜ’de el ele

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) yurt yapımı üzerinden provokasyon yapan sözde öğrencilerin yardımına CHP ile HDP koştu. CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, polisleri “Milletvekili aracının dokunulmazlığı var. İstediğim yere girerim” diyerek azarlarken, terörist cenazelerine katılan HDP Milletvekili Dersim Dağ da, ODTÜ’ye makam aracıyla provokatörleri sokmaya çalıştı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 09:16
Şer odakları ODTÜ’de el ele

 Hasan Türkmen 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) yurt yapımı üzerinden provokasyon yapan sözde öğrencilerin desteğine CHP ile HDP koştu. Vatan söz konusu olunca ortada gözükmeyen kirli ittifakın vekilleri, provokasyonun olduğu her yerde bitiyor. ODTÜ’deki provokasyona gezici TMMOB ve sapkın LGBTİ’ler de destek çıktı.

Terör örgütü PKK’nın uzantısı HDP’nin Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Tunceli’de öldürülen 600 bin TL ödüllü sözde Batı Cephe sorumlusu kadın teröristin cenazesine katılmıştı.

Vatan karşıtı her gösteri ve eylemde bulunan Dersim Dağ, şimdi de “ağaçlar kesiliyor” denilerek halkı galeyana getirmeye çalışan ODTÜ’lü provakasyoncuların yardımına koştu. Milletvekili kartlı arabasıyla, devletin polisine karşı gelen Dağ, aynı arabayla ODTÜ’ye provokatör sokmaya çalışırken yakalandı.

CHP’liler de ODTÜ’ye koştu!

15 Temmuz hain darbe girişiminde ATM’lere koşan CHP’liler, provokasyon kokusu alınca, körüklemek için ODTÜ’ye koştu. CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, ODTÜ’de eylemlerin başladığı haberlerini görünce ODTÜ’ye topukladı. Gerginlik olan alana girmek isteyen CHP’li Taşçıer, içeri alınmayınca Polislere “Aracı arama yetkiniz yok. Bu araç milletvekili aracı. Aracı durduramazsınız da. Ben milletvekiliyim, milletvekili aracının dokunulmazlığı var. İstediğim yere girerim” diyerek azarladı.

İP de kervana katıldı

Meral Akşener’in İP’inin de ODTÜ’deki provokatörleri desteklemesi dikkat çekti.

TMMOB ve sapıklar da destek çıktı!

ODTÜ’deki olaylarda, Gezi Parkı olaylarının en büyük destekçilerinden Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği (TMMOB), polisleri hedef gösterirken, LGBTİ’li sapkınlar da sosyal medya üzerinden provokasyon yapmaya çalışıyor.

TMMOB yaptığı basın açıklamasında, ODTÜ’de Polisin öğrencilere sert müdahale ettiğini öne sürerek, “polise tepki” şeklinde bir basın açıklaması yayınladı. LGBTİ’li eşcinsel sapkınlar ise, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla, sapkınları ODTÜ’ye davet etti.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 09:16
  1. Tunceli
  2. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)
  3. CHP
  4. HDP
  5. ODTÜ
  6. TMMOB
  7. LGBTİ
  8. HDP’nin Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ
  9. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)
  10. PKK
  11. 15 Temmuz hain darbe girişimi
  12. CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer
  13. Meral Akşener
  14. Gezi Parkı olayları
  15. Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği (TMMOB)

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