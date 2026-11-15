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Ankara'da ortalık karıştı: Çok sayıda gözaltı var!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ankara'da ortalık karıştı: Çok sayıda gözaltı var!

Ankara'nın Mamak ilçesinde iki aile arasında başlayan tartışma bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 11 kişi yaralanırken, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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Foto - Ankara'da ortalık karıştı: Çok sayıda gözaltı var!

Ankara'nın Mamak ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 11 kişi yaralandı.

#2
Foto - Ankara'da ortalık karıştı: Çok sayıda gözaltı var!

Olay, Altınevler Mahallesi Meydancık Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silah ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

#3
Foto - Ankara'da ortalık karıştı: Çok sayıda gözaltı var!

Kavgada bir aileden İ.H.A., K.A., E.A., A.İ.A., Ö.U.E. ve C.G. ile diğer aileden Y.E., O.K., M.E.K., D.O.K. ve S.K. yaralandı.

#4
Foto - Ankara'da ortalık karıştı: Çok sayıda gözaltı var!

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ SEVK EDİLDİ İhbar üzerine bölgeye, aralarında Özel Harekat personelinin de bulunduğu çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan 11 kişiden birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alınırken, polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

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