Nurullah Genç’in 50’nci sanat yılı Esenler’de kutlandı

GENÇ: “BALIK BİLMEZSE HÂLIK BİLİR” Nurullah Genç, konuşmasına yıllar önce kaleme aldığı “Unutuyorum Sensizliğe Alıştığımı” adlı şiirinden bir bölüm okuyarak başladı. Programda emeği geçenlere teşekkür eden Genç, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ve İstanbul Valisi Davut Gül’e şükranlarını sundu. Genç, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Yıllar önce yazdığımız bütün yazıların ve çalışmaların altına ‘Gayret bizden, tevfik Allah’tandır’ diye yazardık. Cenab-ı Hak da bize Tevfik kardeşimizle, belediyemizle 50. sanat yılımızı kutlamayı ikram eyledi. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Çok özveriyle çalıştılar. Tevfik Başkanımıza, Valimize ve bugün burada bulunan bütün dostlarımıza kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Umuyorum ki yaptığımız çalışmalar hayra vesile olur. Henüz kimsenin bizi tanımadığı, şiir yazmak için çabaladığımız yıllarda ‘Niçin yazıyorsun, derdin nedir, bunları kim bilecek?’ diye sorarlardı. Ben de ‘Balık bilmezse Hâlık bilir’ diye cevap verirdim. Bir gün biri bunun nedenini sorduğunda, ‘Hâlık bilirse, O’nun bildirdiği insanlar da bilir’ dedim. Bildiğiniz için ve bugün burada olduğunuz, bizleri dinlediğiniz ve bu güzel buluşmaya katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum.”