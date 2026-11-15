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Kültür Sanat
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Nurullah Genç’in 50’nci sanat yılı Esenler’de kutlandı

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Nurullah Genç’in 50’nci sanat yılı Esenler’de kutlandı

Esenler Belediyesi, Türk edebiyatının önemli şair ve yazarlarından Nurullah Genç’in sanat hayatındaki 50. yılını özel bir programla kutladı. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen programa edebiyat, sanat ve spor dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

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Foto - Nurullah Genç’in 50’nci sanat yılı Esenler’de kutlandı

Esenler Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen “50. Sanat Yılında Nurullah Genç” programı, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Programa İstanbul Valisi Davut Gül, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Esenler Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Kurucu Genel Başkanı ve eski milletvekili Ekrem Erdem ile Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan’ın yanı sıra sanat, spor ve edebiyat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

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Foto - Nurullah Genç’in 50’nci sanat yılı Esenler’de kutlandı

GÜL: “TOPLUMDA İZ BIRAKTI” Programın açılışında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, Nurullah Genç’in 50. sanat yılını kutlayarak programın düzenlenmesine vesile olan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ve ekibine teşekkür etti. “Nurullah Hocamızın 50. sanat yılını tebrik ediyorum. İnsanlara hayattayken değer vermek ve onları takdir etmek çok daha kıymetli. Bu anlamlı buluşmaya vesile olan Tevfik Başkanımıza ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Hocamız aynı zamanda benim hemşerim. Aynı coğrafyada yetiştiğimiz için neye ağladığını, neye güldüğünü biliyoruz. Tırnaklarıyla, emeğiyle, okuyarak ve çalışarak, Allah’ın lütfuyla kendisini var eden bir hayat hikâyesi var karşımızda. Onu her dinlediğimizde yüreğimiz sızlıyor. Hocamız, 50 yıl boyunca yazdıkları, yaptıkları ve anlattıklarıyla inanmadığı hiçbir şeyi dile getirmeden toplumda iz bırakmayı başardı. Allah nice yıllar nasip etsin.”

#3
Foto - Nurullah Genç’in 50’nci sanat yılı Esenler’de kutlandı

GÖKSU: “NURULLAH GENÇ’İN HAYATINDAN ÖĞRENECEĞİMİZ ÇOK ŞEY VAR” Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Nurullah Genç’in şiirlerinin hayatındaki özel yerine değinerek, usta şairin 50. sanat yılını kutladı. Genç’in özellikle “Uyan Artık Yiğidim” şiirinin siyasi hayatında önemli bir yere sahip olduğunu belirten Göksu, şunları söyledi: “Kürsülerde çok takdimcilik yaptım. Bu takdimleri yaparken en çok başvurduğum şiir ‘Uyan Artık Yiğidim’ idi. Bugün, kürsülere ve mitinglere şahitlik etmiş, gönül dünyasından kelimelere dökülen şiirleriyle iz bırakmış bir insanın 50. sanat yılını anmak üzere buradayız. Nurullah Hocamızın nesiller boyu aktarılacak bir hayat hikâyesi bırakmış olmasını büyük bir şeref olarak görüyoruz.” Esenler’de kültür sanat çalışmalarının temel önceliğinin geçmişten bugüne iz bırakan isimleri genç nesillerle buluşturmak olduğunu vurgulayan Göksu, “Önceliklerimizin başında kendi kahramanlarımızı kendi çocuklarımızla buluşturmak ve onları hafızalarına nakşetmek geliyor. Çünkü tarih boyunca bize sunulan sahte kahramanlarla epey oyalandık. Bu toplumun yüreğinde yer edinmiş, sorumluluklarını omuzlarında taşımış kıymetli isimleri nesillerimizle ne kadar buluşturursak çocuklarımız da kendi hikâyelerini oluştururken onlardan o kadar çok ders alacaktır. Bu buluşmayı yalnızca burada gerçekleşen bir program olarak düşünmeyin. Esenler’in 1291 caddesinde ve sokaklarında Nurullah Genç’in 50. sanat yılını duyuran pankartlarımız asılı. Çocuklarımız bu pankartları görüp ‘Nurullah Genç kim acaba?’ diye merak ediyor. Biz bu isimleri hatırlatmaya devam ederek sokaklarımızı da birer mektep hâline getirmeyi amaçlıyoruz.” şeklinde konuştu. Nurullah Genç’in şair kimliğinin yanı sıra iktisatçı yönüne ve öğrenmeye duyduğu meraka da dikkat çeken Göksu, “Hocamızın bilmediği bir konuyla karşılaştığında ilk yaptığı iş onu öğrenmek, hatta felsefesiyle birlikte kavramak. Bilardo da bunun örneklerinden biri. Kendisinden örnek alacağımız, ilham edineceğimiz çok şey var. Böylesine kıymetli bir gönül dostumuzun 50. sanat yılını anmak bizim için büyük bir bahtiyarlıktır. Cenab-ı Hak kendisine bereketli bir ömür nasip etsin” dedi.

#4
Foto - Nurullah Genç’in 50’nci sanat yılı Esenler’de kutlandı

GENÇ: “BALIK BİLMEZSE HÂLIK BİLİR” Nurullah Genç, konuşmasına yıllar önce kaleme aldığı “Unutuyorum Sensizliğe Alıştığımı” adlı şiirinden bir bölüm okuyarak başladı. Programda emeği geçenlere teşekkür eden Genç, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ve İstanbul Valisi Davut Gül’e şükranlarını sundu. Genç, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Yıllar önce yazdığımız bütün yazıların ve çalışmaların altına ‘Gayret bizden, tevfik Allah’tandır’ diye yazardık. Cenab-ı Hak da bize Tevfik kardeşimizle, belediyemizle 50. sanat yılımızı kutlamayı ikram eyledi. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Çok özveriyle çalıştılar. Tevfik Başkanımıza, Valimize ve bugün burada bulunan bütün dostlarımıza kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Umuyorum ki yaptığımız çalışmalar hayra vesile olur. Henüz kimsenin bizi tanımadığı, şiir yazmak için çabaladığımız yıllarda ‘Niçin yazıyorsun, derdin nedir, bunları kim bilecek?’ diye sorarlardı. Ben de ‘Balık bilmezse Hâlık bilir’ diye cevap verirdim. Bir gün biri bunun nedenini sorduğunda, ‘Hâlık bilirse, O’nun bildirdiği insanlar da bilir’ dedim. Bildiğiniz için ve bugün burada olduğunuz, bizleri dinlediğiniz ve bu güzel buluşmaya katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum.”

#5
Foto - Nurullah Genç’in 50’nci sanat yılı Esenler’de kutlandı

ŞİİR VE BESTELERLE NURULLAH GENÇ’E VEFA Protokol konuşmalarının ardından şiir ve beste dinletilerine geçildi. Programda Abdülbaki Kömür, Aykut Kuşkaya, Eşref Ziya Terzi, Fatih Koca, Mustafa Cihat, Mustafa Demirci, Seyfullah Kartal ve Talha Bora Öge, Nurullah Genç’in şiirlerini seslendirdi. Usta şair Nurullah Genç de sevilen eserlerinden “Yağmur” şiirini okuyarak dinleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. ÖZEL PANELLER DÜZENLENDİ Etkinlikler çerçevesinde “Sanat ve Edebiyat Dünyasında Nurullah Genç” ve “Bilim ve Akademi Dünyasında Nurullah Genç” başlıklı iki ayrı panel gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Rıdvan Canım’ın üstlendiği ilk panelde Prof. Dr. Yakup Çelik, Osman Okçu ve Özcan Ünlü konuşmacı olarak yer aldı. Dr. İlhami Fındıkçı’nın yönettiği ve Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş, Prof. Dr. Öykü İyigün ile Prof. Dr. Orhan Çınar’ın katıldığı ikinci panelde ise Genç’in bilim ve akademi dünyasındaki yeri ele alındı. Panellerde usta şairin edebiyat ve sanat anlayışı, akademik çalışmaları, fikir dünyası ve Türk kültürüne katkıları değerlendirilirken 50 yıllık sanat yolculuğuna ilişkin anılar da paylaşıldı.

#6
Foto - Nurullah Genç’in 50’nci sanat yılı Esenler’de kutlandı

BİLARDO MAÇINDA TATLI REKABET Günün dikkat çeken etkinliklerinden biri de bilardo karşılaşması oldu. Millî takım bilardo oyuncusu ve dünya şampiyonu Tayfun Taşdemir ile Nurullah Genç, gösteri maçında karşı karşıya geldi. Katılımcıların ilgiyle takip ettiği karşılaşmada iki isim keyifli anlar yaşarken dostane rekabet etkinliğe renk kattı.

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Foto - Nurullah Genç’in 50’nci sanat yılı Esenler’de kutlandı

FOTOĞRAFLAR ŞİİRLERLE ANLAM KAZANIYOR Programın bir diğer önemli etkinliği ise “Söğüt Gölgesi” sergisinin açılışı oldu. Sergi, Nurullah Genç’in farklı coğrafyalarda bizzat çektiği fotoğraflardan ve her bölüm için kaleme aldığı şiirlerden oluşuyor. Arnavutluk, Azerbaycan, Bağdat, Bosna, Kazakistan, Kosova, Kuzey Makedonya, Özbekistan ve Tuna Boyu başlıklarını taşıyan bölümlerin her birinde altı fotoğraf olmak üzere toplam 54 eser yer alıyor. Farklı coğrafyaların manzaralarını, insan hikâyelerini ve kültürel izlerini yansıtan fotoğrafların yer aldığı sergi, 24 Kasım’a kadar Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde ziyaret edilebilecek.

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Foto - Nurullah Genç’in 50’nci sanat yılı Esenler’de kutlandı

#9
Foto - Nurullah Genç’in 50’nci sanat yılı Esenler’de kutlandı

#10
Foto - Nurullah Genç’in 50’nci sanat yılı Esenler’de kutlandı

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Foto - Nurullah Genç’in 50’nci sanat yılı Esenler’de kutlandı

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