Nurullah Genç’in 50’nci sanat yılı Esenler’de kutlandı

GÖKSU: “NURULLAH GENÇ’İN HAYATINDAN ÖĞRENECEĞİMİZ ÇOK ŞEY VAR” Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Nurullah Genç’in şiirlerinin hayatındaki özel yerine değinerek, usta şairin 50. sanat yılını kutladı. Genç’in özellikle “Uyan Artık Yiğidim” şiirinin siyasi hayatında önemli bir yere sahip olduğunu belirten Göksu, şunları söyledi: “Kürsülerde çok takdimcilik yaptım. Bu takdimleri yaparken en çok başvurduğum şiir ‘Uyan Artık Yiğidim’ idi. Bugün, kürsülere ve mitinglere şahitlik etmiş, gönül dünyasından kelimelere dökülen şiirleriyle iz bırakmış bir insanın 50. sanat yılını anmak üzere buradayız. Nurullah Hocamızın nesiller boyu aktarılacak bir hayat hikâyesi bırakmış olmasını büyük bir şeref olarak görüyoruz.” Esenler’de kültür sanat çalışmalarının temel önceliğinin geçmişten bugüne iz bırakan isimleri genç nesillerle buluşturmak olduğunu vurgulayan Göksu, “Önceliklerimizin başında kendi kahramanlarımızı kendi çocuklarımızla buluşturmak ve onları hafızalarına nakşetmek geliyor. Çünkü tarih boyunca bize sunulan sahte kahramanlarla epey oyalandık. Bu toplumun yüreğinde yer edinmiş, sorumluluklarını omuzlarında taşımış kıymetli isimleri nesillerimizle ne kadar buluşturursak çocuklarımız da kendi hikâyelerini oluştururken onlardan o kadar çok ders alacaktır. Bu buluşmayı yalnızca burada gerçekleşen bir program olarak düşünmeyin. Esenler’in 1291 caddesinde ve sokaklarında Nurullah Genç’in 50. sanat yılını duyuran pankartlarımız asılı. Çocuklarımız bu pankartları görüp ‘Nurullah Genç kim acaba?’ diye merak ediyor. Biz bu isimleri hatırlatmaya devam ederek sokaklarımızı da birer mektep hâline getirmeyi amaçlıyoruz.” şeklinde konuştu. Nurullah Genç’in şair kimliğinin yanı sıra iktisatçı yönüne ve öğrenmeye duyduğu meraka da dikkat çeken Göksu, “Hocamızın bilmediği bir konuyla karşılaştığında ilk yaptığı iş onu öğrenmek, hatta felsefesiyle birlikte kavramak. Bilardo da bunun örneklerinden biri. Kendisinden örnek alacağımız, ilham edineceğimiz çok şey var. Böylesine kıymetli bir gönül dostumuzun 50. sanat yılını anmak bizim için büyük bir bahtiyarlıktır. Cenab-ı Hak kendisine bereketli bir ömür nasip etsin” dedi.