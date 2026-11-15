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870 beygirlik canavar satıldı: Fiyatını duyan kulaklarına inanamıyor!

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870 beygirlik canavar satıldı: Fiyatını duyan kulaklarına inanamıyor!

İtalyan lüks otomobil devi Ferrari'nin, yalnızca pistte kullanılabilen 499P Modificata modeli Cenevre’deki açık artırmada rekor fiyata satıldı.

#1
Foto - 870 beygirlik canavar satıldı: Fiyatını duyan kulaklarına inanamıyor!

Le Mans yarışlarını kazanan modelden geliştirilen 2024 Ferrari 499P Modificata, müzayede şirketi Gooding Christie’s’in Cenevre’de düzenlediği açık artırmada 8,2 milyon İsviçre frangına satıldı. Yaklaşık 500 milyon TL’ye karşılık gelen bu bedel, 2026’da İsviçre’de bir otomobil için ödenen en yüksek tutar oldu.

#2
Foto - 870 beygirlik canavar satıldı: Fiyatını duyan kulaklarına inanamıyor!

Ferrari bu modeli yalnızca pist sürüşleri için üretmiş. Yeni sahibi, otomobiliyle trafiğe çıkamayacak.

#3
Foto - 870 beygirlik canavar satıldı: Fiyatını duyan kulaklarına inanamıyor!

Bir düğmeyle 870 beygir 499P Modificata, Le Mans’ı kazanan orijinal modelden geliştirilmiş olsa da Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nın teknik kurallarına tabi değil. Ferrari, bu sayede hibrit sistemin gücünü yarıştaki sınırlamalara bağlı kalmadan artırabilmiş. Direksiyondaki “Push to Pass” (Geçiş için Bas) düğmesine basıldığında güç, anlık olarak 870 beygire (PS) kadar çıkabiliyor.

#4
Foto - 870 beygirlik canavar satıldı: Fiyatını duyan kulaklarına inanamıyor!

Fabrika testlerinden sonra kullanılmamış Cenevre’de satılan otomobil, 21 numaralı şasiye sahip. Fabrikadaki ilk test sürüşleri dışında hiç kullanılmamış. Yol kaydı bulunmayan bu modelin direksiyonuna geçmek için bir piste gitmek gerekiyor. Ferrari’nin araç sahiplerine sunduğu program da bunun için var.

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