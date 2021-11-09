Şenol Güneş sessizliğini bozdu

A Milli Futbol takımını büyük bir hayal kırıklığıyla noktalayan ve şu anda boşta olan Şenol Güneş, hakkında çıkan iddialar üzerine konuştu.

A Milli Takım'dan ayrıldıktan sonra boşta bulunan Şenol Güneş, Gazetekuzey internet sitesine yaptığı açıklamada şu an için çalışmayı düşünmediğini söyledi. Güneş, "Bu aşamada dinlenmekten başka bir şey düşünmüyorum" dedi.

Şenol Güneş şöyle konuştu: "Son dönemlerde maçları da doğru dürüst izlemiyorum. Boynumda hafif bir ağrı var. Hastaneye gidiyorum. Doktor arkadaşların önerileri doğrultusunda tedavimi sürdürüyorum. Evde istirahat ediyorum, ara sıra yürüyorum. Arkadaşlar arıyor, ‘Hocam şu takımla bu takımla görüşmüşsün’ diyorlar. Ben, hiçbir güzide kulübümüzün yetkilisi ile görüşmedim. Görüşeceğim konu da yok. Bu aşamada dinlenmekten başka bir şey düşünmüyorum. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum."