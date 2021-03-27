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Spor Şenol Güneş: Biz biriz
Spor

Şenol Güneş: Biz biriz

Norveç karşısında alınan 3-0'lık zaferin ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. Güneş, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Ben mutluyum, takım mutlu, Türkiye de mutlu. Biz biriz. Şimdi Letonya maçına odaklanacağız." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-27 23:32:00 -
Şenol Güneş: Biz biriz

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, daha yolun başında olduklarını ve 6 puan almanın mutluluk verici olduğunu söyledi.

Teknik Direktör Şenol Güneş, yayıncı kuruluşa şu ifadeleri kullandı:

"Daha işin başındayız. Her gün yeni bir başlangıç, yeni bir umutla yola çıkıyorsun. Daha yeni başlangıç yapıyoruz. 6 puan almak güzel bir şey. Coşkulu ve istekli oynadık. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. 3 güzel gol attık. Rakip, 2 forvetine yükleme yapıyordu ama ona da iyi plan kurduk. Ben mutluyum, takım mutlu, Türkiye de mutlu. Biz biriz. Şimdi Letonya maçına odaklanacağız."

"Ne havaya gireceğiz, ne ezik olacağız"

Ne havaya gireceğiz, ne ezik olacağız. İki maçta ezik olmadık, dik durduk. Daha değişik ve zor bir maç oynayacağız. Bugün için güzel ama yarınlar ne olur, bakacağız. Kazanınca her şey doğru, kaybedince yanlış. Bugün kaybetseydik eleştiri aldık, kazandık övgü aldık. Bizim ilkelerimiz belli. Başarılı olmak istiyoruz"

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