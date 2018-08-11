Şenocak: Müslüman! Kâfire kafir de ki çocuklar ABD'ye dost olmasın!

ABD'nin Rahip Brunson üzerinden bir kaşık suda kopardığı fırtına ve döviz kurunda yaşanan hareketliliğin yankıları sürerken, İlâhiyatçı-yazar Dr. İhsan Şenocak'tan dikkat çekici bir açıklama geldi.

TL'nin ABD Doları karşısındaki değer kaybını yorumlayan Dr. İhsan Şenocak, yaşanan medeniyet savaşına dikkat çekerek, " 'Dinlerine uymadıkça yahudiler de hristiyanlar da asla senden razı olmazlar' (Bakara,120) ilahi buyruğu bir kez daha göstermiştir ki, dolar değer kazanıp,TL kaybederken sevinenler, bedenleriyle bu Millet'in safındaymış gibi görünse de, ruhları itibariyle ABDnin yanındadırlar." dedi.

ABD'NİN GÜCÜNÜ DEĞİL, ALLAH'IN GÜCÜNÜ ANLATIN!

"Kâfire kâfir der, en zayıf anımızda bizi kuşatacağını çocuklara anlatırsak, Müşrik, Münafık ve Yahudi tarafından HENDEK'te kuşatılan Sahabe(ra) gibi açlıktan karnına taş bağlar, Mekke'ye yürür, Ebu Cehil saltanatına son verirler. Müslüman! Kâfire kafir de ki çocuklar ABDye dost olmasın!" diyen Şenocak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Çocuklara ABD'nin gücünü değil, Allahın(cc) Firavunu denize gömen sınırsız kudretini anlat! Ona, tağutlardan korkmayı değil, özüyle, sözüyle "muttaki" olmayı söyle! Kafirlerin bütün yolları kapatacak gücü olsa da "Allah, Muttaki kullar için bir çıkış tayin edecektir"(Talak, 2) de.