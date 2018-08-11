0553 313 94 23

Şenocak: Müslüman! Kâfire kafir de ki çocuklar ABD'ye dost olmasın!

TL'nin ABD Doları karşısında değer kaybetmesine sevinenlerin ruhlarıyla ABD'nin yanında olduğunu söyleyen İlahiyatçı Dr. İhsan Şenocak, "Müslüman! Kâfire kafir de ki çocuklar ABDye dost olmasın!" ifadelerini kullandı.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 14:49
Şenocak: Müslüman! Kâfire kafir de ki çocuklar ABD'ye dost olmasın!

ABD'nin Rahip Brunson üzerinden bir kaşık suda kopardığı fırtına ve döviz kurunda yaşanan hareketliliğin yankıları sürerken, İlâhiyatçı-yazar Dr. İhsan Şenocak'tan dikkat çekici bir açıklama geldi.

TL'nin ABD Doları karşısındaki değer kaybını yorumlayan Dr. İhsan Şenocak, yaşanan medeniyet savaşına dikkat çekerek, " 'Dinlerine uymadıkça yahudiler de hristiyanlar da asla senden razı olmazlar' (Bakara,120) ilahi buyruğu bir kez daha göstermiştir ki, dolar değer kazanıp,TL kaybederken sevinenler, bedenleriyle bu Millet'in safındaymış gibi görünse de, ruhları itibariyle ABDnin yanındadırlar." dedi.

ABD'NİN GÜCÜNÜ DEĞİL, ALLAH'IN GÜCÜNÜ ANLATIN!

"Kâfire kâfir der, en zayıf anımızda bizi kuşatacağını çocuklara anlatırsak, Müşrik, Münafık ve Yahudi tarafından HENDEK'te kuşatılan Sahabe(ra) gibi açlıktan karnına taş bağlar, Mekke'ye yürür, Ebu Cehil saltanatına son verirler. Müslüman! Kâfire kafir de ki çocuklar ABDye dost olmasın!" diyen Şenocak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Çocuklara ABD'nin gücünü değil, Allahın(cc) Firavunu denize gömen sınırsız kudretini anlat! Ona, tağutlardan korkmayı değil, özüyle, sözüyle "muttaki" olmayı söyle! Kafirlerin bütün yolları kapatacak gücü olsa da "Allah, Muttaki kullar için bir çıkış tayin edecektir"(Talak, 2) de.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 14:49
  1. ihsan şenocak
  2. abd
  3. türk lirası
  4. kriz

YORUM YAZ

  • anadolu kartalıanadolu kartalı27 dk önce
    kafire kafir diyemeyen salak beyinsiz sözde müslümanların şerrinden ALLAH a sığınıyorum kafire küfründen dolayı kafir demeyenlerede kafirdir
  • DoktorDoktor2 sa önce
    Aynen öyle diyelim. Dahası abd ve pissrail kafirlerini BOYKOT edelim. Yiyecek içecek giyim kuşam kültür sanat dijital materyel havada karada suda BOYKOT BOYKOT BOYKOT
  • habil alkanhabil alkan1 sa önce
    eyvallah güzel tespit,yalnız ilk önce müslüman görünümlü ve müslümanım diyen tagutları iyi tanımalıyız ve onlardan uzak durmalıyızki,bizleri şirke,küfre götürmelerine izin vermeyelim,dünyamızı ve ahiretimizi mahvetmeyelim inşaallah.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Başkan Erdoğan Rize'de konuşuyor - CANLI
  1. Başkan Erdoğan Rize'de konuşuyor - CANLI
  2. Karabükspor'dan açıklama: Onur duyduk!
  3. KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne..
  4. Erdoğan, Türkiye'nin elindeki doları..
  5. Gazzeli gençler kültür merkezinin..
  6. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban..
  7. Subay astsubay uzman erbaş ve polis..
  8. Bebek nevresimi seçerken nelere dikkat..
  9. Yoğurtlu dondurma tarifi
  10. Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
  11. Başkan Erdoğan'dan taziye telefonu
  12. Çocuklar için güneş gözlüğü seçerken..
  13. MEB'den "profesyonel yöneticilik"..
  14. Şehit Eren Bülbül, mezarı başında anıldı
  15. İncirlik Üssü ABD'ye kapatılıyor mu?
  16. Tuzlu kek nasıl yapılır?
  17. Çocuklara yüzme öğretmek için 5 neden!
  18. 5 gün önce kaybolan engelli gençten..
  19. Çocuklu evlerde temizlik nasıl olmalı?
  20. Ahi Evran Üniversitesi sıralama taban..
Sağlık bölümleri taban puanları 2018
Sağlık bölümleri taban puanları 2018
Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
Dolar 6 TL'yi geçti
Dolar 6 TL'yi geçti
İşte dolar neden yükseliyor? sorusunun cevabı
İşte dolar neden yükseliyor? sorusunun cevabı
Dolar 6 TL oldu, FETÖ'cü Michael Rubin yine sahnede! Ünlü ekonomistten Rubin gibilere tokat gibi cevap
Dolar 6 TL oldu, FETÖ'cü Michael Rubin yine sahnede! Ünlü ekonomistten Rubin gibilere tokat gibi cevap

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Mirgün Cabas'tan Türkiye'ye dolar tehdidi!
Mirgün Cabas'tan Türkiye'ye dolar tehdidi!
Fitch'ten Türkiye'ye, 'acil müdahale' çağrısı
Fitch'ten Türkiye'ye, 'acil müdahale' çağrısı