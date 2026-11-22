Şenoba’daki silah kazasından acı haber: Astsubay Yalın Gergün şehit oldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Şırnak’ın Şenoba bölgesindeki 48’inci Hudut Tugay Komutanlığında meydana gelen silah kazasında yaralanan İstihkam Astsubay Çavuş Yalın Gergün, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, 21 Kasım 2026’da meydana gelen kazanın ardından hastaneye kaldırılan Gergün’ün tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.
BAKAN GÜLER’DEN TAZİYE MESAJI
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Yalın Gergün için taziye mesajı yayımladı.
Güler, şehit astsubaya Allah’tan rahmet; ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve millete başsağlığı diledi.