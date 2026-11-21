Adalet Bakanı Akın Gürlek İstanbul'da "Gaziosmanpaşa Adalet Sarayı Açılış Töreni"nde konuştu. Gürlek açılış töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı'na hitaben konuşan Gürlek, milletin gündemini polemiklerle oyalamak yerine icraat ve hizmet odaklı ilerlediklerini belirten Gürlek, gelecek nesillerin bugün görev yapan kadroları tarihin doğru yerinde duran isimler olarak anacağını söyledi.

Bakan Gürlek, Adalet Sarayı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, yürüttükleri siyasetin merkezinde milletin bulunduğunu belirterek, kendilerini milletle aralarına mesafe koymakla eleştiren anlayışlara tepki gösterdi. Gürlek, "Sayın Cumhurbaşkanım, gelecek nesillerin tarihin doğru yerinde duran bu kutlu kadroları en iyi dileklerle anacağından hiçbir kuşkumuz yok" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında siyasi anlayışlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gürlek, kamuoyunu meşgul eden tartışmalar yerine millete hizmet etmeyi esas aldıklarını dile getirdi. Gürlek, "Biz başkaları gibi dedikodu, bozgunculuk, hizipçilik, iftira, mesnetsiz boş laflarla bu milleti meşgul etmiyoruz. Bizim önceliğimiz milletimizin yanında olmak, milletimizin beklentilerine karşılık vermek ve ülkemiz için çalışmaktır" diye konuştu.

"MİLLETİN ARASINDAYIZ, KİMSE BİZİ KOPARTAMAZ"

Cumhurbaşkanı'na hitap ederek konuşmasını sürdüren Bakan Gürlek, siyasette milletle iç içe olmanın önemine vurgu yaptı. Yıllarca milletin uzağından ve yüksekten bakan bir anlayışla siyaset yapanların artık geride kaldığını ifade eden Gürlek, "Her zaman ifade ettiğiniz gibi biz Kaf Dağı'nın zirvesinden siyaset yapanları indirdik. Milletin arasındayız. Oradan da kimse bizi kopartamaz" dedi.

Gürlek, açıklamalarında milletle kurdukları bağın önemine dikkat çekerek, gelecek nesillerin bugünün siyasi kadrolarını ve ortaya koydukları çalışmaları değerlendireceğini belirtti. Tarihin doğru tarafında yer aldıklarına inandıklarını dile getiren Gürlek, bu anlayışla çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.