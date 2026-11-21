Bolu Belediyesi'ne yönelik eylül ayında yürütülen soruşturma kapsamında, bazı çöp toplama araçlarının çalışmadığı günlerde çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya 34 milyon 288 bin 376 TL fazla ve yersiz ödeme yapıldığı iddiasıyla 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere yönelik 7 ilde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın, Temizlik İşleri Müdür Vekili Basri Baytekin, Temizlik İşleri Müdürlüğü Muayene ve Kabul Komisyonu Başkanı B.T. ile yüklenici firmanın yetkilisi Faruk Güner ve F.L. ile Y.E. tutuklandı. Başka dava kapsamında tutuklu olan Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan bu soruşturma kapsamında da tutuklandı. Avukatların itirazları üzerine B.T. ve F.L. ve Y.E. tahliye edildi.

İLK DURUŞMADA İKİNCİ GÜN

Bolu 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4'ü tutuklu 21 sanık hakkında 'Kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak', 'Edimin ifasına fesat karıştırmak', 'Zimmet' ve 'Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği' suçlarından açılan davanın duruşması dün başladı. Dün akşam ara verilen duruşma, bu sabah devam etti. Duruşmaya, tutuklu sanıklardan Tanju Özcan, Sincan Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Diğer tutuklu sanıklar Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın, Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdür Vekili Basri Baytekin, şirket yetkilisi Faruk Güner ile tutuksuz sanıklar ve avukatları salonda hazır bulundu.

‘KULLANILMAYAN ARAÇ YOK’

Duruşmada savunmasını yapan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın, 16 yıldır Bolu Belediyesi’nde kamu görevini yerine getirdiğini söyleyerek, “Karşınızda en ağır suçlarla buradayım. Bunlar benim için de arkadaşlarım için de acı bir suçlama ve bunu bize yaşatanları asla unutmayacağız. Bu suçlama bizim bütün hayatımızı karalıyor. Eve geldiklerinde öyle bir baskına maruz kaldık ki çoktan bizim için hükmümüzün verildiğini gördük. 81 gündür cezaevinde, evimden, ailemden uzaktayım. Yüklenici firmaya fazla para aktarmışız, iddia bu yönde. İddianın temeline baktığımızda kullanılmayan araç yok. Bilirkişinin yanlış yorumlanmasından kaynaklanan bir durum var. Şartnamenin birçok maddesinde arıza üzerine maddeler var. Bir aracın 7/24 çalışması mümkün değildir. Görev yeri değişikliği, çalışma saatleri nedeniyle mümkün değildir. Her yeni gelen şoföre eğitim vermemiz gerekiyor. İş sağlığı ve güvenliği içinde bilgilendirmek zorundayım. Temizlik İşleri Müdürlüğü çok fazla sirkülasyonun olduğu bir müdürlük. Kimse çöp toplamak istemez. Mevsim koşullarında da bu araçları 7/24 çalıştıramayız. Bilirkişi raporlarında birim fiyat teknik cetvelinden bahsedilmemektedir. Bu araçlar aylık olarak idarenin hizmetine sunulacak ve biz günde 5 vardiya çöp topluyoruz. Bu araçları tek vardiyaya da kullanabilirim 5 vardiyada da kullanabilirim. Bu yorumdan ceza sorumluluğu ile karşı karşıyayız. Başka kamu kurumlarının şartnameleri de bu şekilde yapılıyor” diye konuştu.

‘ÜZERİME ATILI SUÇLARI KABUL ETMİYORUM’

Özaydın, bir akım kurgularla ihaleye fesat karıştırdıklarının iddia edildiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Hiçbir menfaat yokken kimlerle parayı nasıl organize ettiğimiz belli değil. Uzun yıllardır belediyedeyim. Bu iş hep aylık olarak yapılırdı. Yüklenici firmaya haksız ödeme yapmak için kurgulamışız. Ben bundan haberdarmışım. Buna dayanak olarak gösterilen benim 2024 yılındaki olur verdiğim yazı. 2024 yılında biz meclis kararı ile birlikte bakanlıktan ihale için onay aldık. 32 araç için ihale yapıldı ve 2024 yılında ihale imzalandı. Olur verdiğim yazı ihaleyi ilgilendiren bir yazı değil. Hukuken ben üst yönetici değilim, üst yönetici hukuken belediye başkanıdır. Bir diğer konu da edimin ifasına fesat karıştırmak. Burada da benim var olduğuma ilişkin hiçbir şey yok. Burada hak edişin ödenmesi yönünde benim imzam ve yetkim yok bulunamaz zaten. Arkadaşlarımın yanlışlıkla hata yaptığını düşünüyorum. Puantajda hata yapılmışsa bile küçük bir miktar çıkar ve böylesine büyük bir rakamın çıkması mümkün değil. Ben hangi hukuka ayrı emri verdim ve işlem yaptım bunun ortaya çıkarılmasını istiyorum. İhale bilgisinin sızdırıldığı iddia ediliyor, bununla ilgili tek bir delil yok. Bunları kurgulayarak bizleri suçluyorlar. Bu tabloyu gördükten sonra belediyede hiç kimse imza atmaz bu konuda haklılar. Ben engelli işçi bir babanın çocuğuyum. Hayatının son 5 yılına kadar engelli kartı bile almadı. Ben böyle bir babanın kızıyım. Üzerime atılı suçları kabul etmiyorum, bu suçları asla işlemedim ve asla işlemem. Beraatimi talep ediyorum.”

Özaydın, savunması sırasında zaman zaman gözyaşı döktü.

‘YÜZ YÜZE SAVUNMA YAPMAK İSTİYORUM’

Tutuklu bulunduğu Ankara Sincan Cezaevi’nden duruşmaya bağlanan Tanju Özcan, SEGBİS ile duruşmaya katılmasının savunma hakkını kısıtladığını söyleyerek, “Yüz yüze savunma yapmak istiyorum, sizin gözlerinizin içine bakmak istiyorum. Ben sizi hiç görmüyorum, seyircileri, avukatları kolluk güçlerini görüyorum. Üzerime atılı suçlamayı anlamadım, Gülden Hanımın üzerine atılı suçu da anlamadım. İhaleyi yapanların bilmemeleri hayatın olağan akışına uygun değil deniliyor. Savcılığın iki varsayımı üzerinden yargılanıyoruz. Hayatın olağan akışına uygun olup olmaması tamamen bir varsayım. Sayın savcımız hayal dünyasında kurgu hazırlamış ve benimle arkadaşlarım tutuklu olarak yargılanıyoruz. Hem belediye çalışanlarını hem müteahhit firma çalışanlarını dinledim ve hepsi masum. Ortada bir kamu zararı yoktur ve müteahhit tarafından ödenmiştir. Bu salonda bulunan belediye çalışanları Bolu için gece gündüz çalışıyorlar. Basri Baytekin, Türkiye’nin en başarılı Temizlik İşleri Müdürlerinden biridir. En temiz şehir için tebrikler alıyoruz. Temizlik işleri müdürünün alnından öpüyorum. Gülden Özaydın bilgiye dayalı savunma yaptı. Kendisinden özür diliyorum. En çok iş yaptığı için üzerine gittim. Bir menfaat sağlamadan hizmet etmek ödüllendirilmiyor, cezalandırılıyor” ifadelerini kullandı.

‘5018 SAYILI KANUNLA BÖYLE ZIRH VARKEN BANA CEZA VEREMEZSİNİZ’

Özcan, operasyonların belediyeyi çökerttiğini belirterek, “Benim üzerimden bir kurgu kuruluyor ve arkadaşlarım teker teker toplanıyor. Aklı olan bir belediye çalışanı imza atmaz. Artık belediye çalışanları avukat tutmuş, belki ben de alınırım diye. Savcılar 2-3 yıl sonra gidecek ve sonra geriye bir enkaz bırakacak. Savcılık kurumunun belediyeye böyle bir ardı ardına operasyon yapması, çökertmeye çalışması sizce doğru bir şey mi? ‘Böyle bir araçta böyle bir para nasıl ortaya çıkar’ dedim. Ortada hayalet araç yok, hayalet kurgu var. Yasada olmayan bir sorumluluğu bilirkişi varmış gibi gösteriyor. Gözetim ve denetim sorumluluğum nedir? Çöpler toplanıyor mu? Bütçeyi kontrol etmek, ihalelerle ilgili belediye başkanının sorumluluğu yok. 5018 sayılı kanunla böyle zırh varken bana ceza veremezsiniz. Ben bu süreci atlatabilirsem yeni hükümette bakan olarak görev alabilirim. İlk yapacağım iş, 5018 sayılı kanunu değiştirmek olur. Bu yasa ortadayken savcının kurgusuyla oluşan bu iddianame ile Bolu Belediye Başkanına ceza veremezsiniz. Mevcut delilerle benim ceza almam mümkün değil. Şartnamede maddi bir hata yapılmış. Çalışamayan yerine çalışmayan yazılmış. Bilirkişi bunu alıp geri kalan hiçbir maddeye bakmamış. Bu iyi niyetli bir şey mi?” dedi.

Duruşmaya öğle arasının ardından devam edilecek