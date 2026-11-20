Programda konuşan Emrullah Turanlı, havaalanı projesi kapsamında Bülent Arınç'ın bir yakınının şirkete ortak olduğunu ve şirketin kâr etmesi halinde yüzde 15 pay alması konusunda mutabakata varıldığını savundu. Projede yolcu garantisi ve kredi garantisi bulunmadığını ifade eden Turanlı, söz konusu ödemenin ancak şirketin kâr elde etmesi durumunda yapılabileceğini dile getirdi.

TURANLI'DAN ŞİKÂYET VE 15 MİLYON DOLAR ÇIKIŞI

Bülent Arınç'ın kendisinden ortağına ödeme yapmasını talep ettiğini, kendisinin ise projenin henüz kâr etmediğini söyleyerek bu isteğe karşı çıktığını öne süren Turanlı, aralarında geçtiğini iddia ettiği diyaloğu aktardı. Turanlı, Arınç'ın kendisine "Bak diyor, ben seni şikâyet edeceğim" dediğini, kendisinin ise "Efendim, beni niye şikâyet ediyorsun? Sen benim başkanımsın. Sen bana yardım edeceksin. Bunlar bana zulüm ediyor" karşılığını verdiğini söyledi. Kendisinden 10-15 milyon dolar seviyesinde para istendiğini iddia eden Turanlı, bu talebin yüzde 15 kâr payı anlaşmasıyla örtüşmediğini belirtti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE DİYALOĞUNU VE MAFYA İDDİASINI ANLATTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile havaalanında karşılaştığı sırada yaşananları da paylaşan Turanlı, Erdoğan'ın kendisine Bülent Arınç'ın şikâyeti olduğunu söylediğini aktardı. Turanlı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Cumhurbaşkanım, inanma bu imansızlara. Bunlar beni perişan ettiler. Senden rica ediyorum" dediğini öne sürdü.

Ortaklık ve para anlaşmazlığının ardından tehdit ve baskılara maruz kaldığını da iddia eden Turanlı, "Bunlar bana mafya yolladı, mafya" ifadelerini kullandı. Turanlı'nın gündemi sarsan bu açıklamalarının ardından kamuoyunun gözü Bülent Arınç'ın vereceği yanıta çevrildi.