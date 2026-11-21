Sultanahmet Camii videosuna tepki yağmıştı! Küstah oyuncu için re’sen soruşturma
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İslam'ın sembol mekânlarına ve Müslümanların mukaddes değerlerine yönelik tahammülsüzlüklere bir yenisini eklendi. Bir dönem Kurtlar Vadisi dizisinde rol alan Çiğdem Batur’un, Sultanahmet Camii'nde çekip paylaştığı videodaki “ayak kokusu” ve “rezil oluyoruz” sözleri büyük tepki çekti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Batur hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 216'ncı maddesi kapsamında "halkın bir kesimini ve dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla resen soruşturma başlattı.
Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki "Savcı Leyla" karakteriyle tanınan oyuncu Çiğdem Batur'un camide çektiği video ile büyük tepki çekti. Paylaşımın ardından savcılık harekete geçti.
Çiğdem Batur, Sultanahmet Camii ziyaretine ilişkin çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
Cami içinde çekilen görüntülerde burnunu kapattığı görülen Batur'a tepki yağdı.
SAVCILIK RESEN SORUŞTURMA BAŞLATTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Batur hakkında resen soruşturma başlattı.
Soruşturmanın gerekçesinde, Batur'un videoda kullandığı "ayak kokusu" ve "rezil oluyoruz" ifadelerinin, ayakkabısız girilen kutsal bir mekanda bulunan cami cemaatini ve ibadet eden kişileri aşağılayıcı nitelikte olduğu belirtildi.
TCK 216 KAPSAMINDA SUÇLAMA
Batur hakkındaki soruşturma, Türk Ceza Kanunu'nun 216'ncı maddesi kapsamında "halkın bir kesimini ve dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla yürütülüyor.
BATUR'DAN HENÜZ AÇIKLAMA YOK
Çiğdem Batur'dan soruşturmaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Oyuncunun çağrısının ardından ilgili kurumlardan da camiye ilişkin bir açıklama gelmedi.