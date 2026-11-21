CANLI ANLATIM: Galatasaray - Samsunspor
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Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u ağırlıyor. Karşılaşma Galatasaray 1 - 0 Samsunspor skoruyla devam ediyor.
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Galatasaray 1 - 0 Samsunspor
41' Samsunspor geride pas yaparak oyunu kurmaya çalışıyor.
36' Elliot Watt orta sahadan kaleyi düşündü. Uğurcan hızla kalesine döndü ve topu kontrol etti.
35' Singo sağ kanattan hızla çıktı ve tek pası düşündü ancak savunma araya girdi. Samsunspor topu kazanıp oyunun yönünü değiştirdi, Galatasaray savunması ise iyi kapanarak tehlikeyi önledi.
33' Sarı Kart: B. Yilmaz
33' Sarı Kart: J. Mendes
14' Samsunspor, Koulibaly ile beraberlik golünü buldu ancak ofsayt bayrağı havaya kalktı.
12' Samsunspor'da Sousa serbest vuruşu kullandı, savunma topu uzaklaştırdı. Devamında Coulibaly içeri çevirdi, Singo araya girerek topu kornere gönderdi.
8' Galatasaray'da sağ kanatta topu alan Yunus, savunma arkasına uzun top gönderdi. Barış topu istediği kontrol edemeyince Samsunspor kalecisi Bilal, topu kontrol etti.
5' GOL! Galatasaray, Torreira'nın golüyle maçta 1-0 öne geçti. Ceza sahası dışından Batrakov, serbest vuruşta topu uzak direğe Singo'ya kesti. Singo, arka direkte meşin yuvarlağı diziyle kale sahasına çevirdi. Torreira, önüne düşen topu yere çarptırdı ve golü buldu.
1' Maçta ilk düdük çaldı.