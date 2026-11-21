Müdahalenin gecikmemesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Kılıçaslan, “Böyle durumlarda yapılması gereken müdahale, mümkün olan en kısa sürede kalbe şok verilerek ritmin normale döndürülmesini sağlamaktır. Kalp durduktan sonra beyin birkaç dakika oksijensiz kalmaya dayanabilir ancak bu süre uzadığında kalıcı beyin hasarı gelişebilir ve ölüm riski artar. Bu nedenle özellikle maçlarda görev yapan sağlık personelinin ilk yardım ve acil müdahale konusunda eğitimli olması gerekiyor. Maçlarda ve kalabalık etkinliklerde defibrilatör adını verdiğimiz şok cihazlarının hazır bulundurulması çok önemli” diye konuştu. Yasemin'coma göre, Spor sırasında yaşanan ani kalp durmalarında ilk müdahalenin hızının hayatta kalma ihtimalini etkilediğini belirten Prof. Dr. Kılıçaslan, sahalarda görevli sağlık ekiplerinin hazırlıklı olmasının ve otomatik eksternal defibrilatör (OED) cihazlarına kolay ulaşılabilmesinin önemine dikkat çekti. Yaşanan olayın tüm ayrıntılarının bilinmediğini de belirten Prof. Dr. Kılıçaslan, göğüs travmasına bağlı ritim bozukluğunun yanı sıra aort yırtılması gibi başka ciddi durumların da söz konusu olabileceğini, bu nedenle kesin değerlendirme için olayın tıbbi ayrıntılarının bilinmesi gerektiğini ifade etti.