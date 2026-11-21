Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil Hayye, Arap Ulusal Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

Hayye, Gazze'deki halkın "günlük yiyeceğini, yaralarını tedavi edecek ilaçları ve kendisiyle çocuklarının sığınabileceği bir barınağı bulamamasına rağmen topraklarında direnmeye, sebat etmeye ve haklarına bağlı kalmaya devam ettiğini" vurguladı.

İsrail'in saldırılarını ve sistematik aç bırakma politikalarını sürdürdüğünü vurgulayan Hayye "Ne yazık ki bütün bunlar, uluslararası toplumun zayıf bir tutum sergilediği koşullarda yaşanıyor." ifadelerini kullandı.

Batı Yaka'da da Filistinlileri topraklarından sürmeye, yerinden etmeye ve topraklarını ele geçirmeye yönelik planların bütün şiddetiyle devam ettiğini söyledi. Hayye "her geçen gün daha fazla toprağı ve evi kontrol altına almak, sahiplerini korkutarak ve onlara her türlü suçu işleyerek yurtlarından çıkarmak için yeni girişimlerde bulunuluyor" şeklinde konuştu.

Hayye sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kudüs, minareleri ve kiliseleriyle Yahudileştirme girişimlerinin baskısı altında inliyor. Mescid-i Aksa'nın zamansal ve mekansal olarak bölünmesi ise neredeyse fiili bir gerçeklik haline gelmiş durumda. Mescid-i Aksa'nın mukaddes avluları ve duvarları bu durumun acısını yaşıyor. Halkımız, haklarını korumanın, topraklarını ve kutsal mekanlarını geri almanın gerçek yolunun bütün biçimleriyle direniş olduğunu biliyor. Direniş, halkımızın sahip olduğu kahramanlığı, fedakarlığı ve kararlılığı en üst düzeyde ortaya çıkardı. Bütün komplolara, soykırıma ve devam eden katliamlara rağmen bu özellikler en güçlü biçimde kendisini gösterdi."

Terörist İsrail'in bölgedeki hedefleri

"Siyonist projeyle mücadelenin alanının genişlediğini ve projenin boyutlarının herkesin görebileceği şekilde açığa çıktığını" belirten Hayye "Bu projenin kapsamı artık yalnızca Filistin topraklarıyla sınırlı değil. Düşman Lübnan'a, Suriye'ye, Irak'a, Yemen'e ve İran'a saldırıyor. 'Büyük İsrail' olarak adlandırdığı yapıyı kurmaya yönelik yayılmacı hedefleri artık düşünce aşamasından uygulama aşamasına geçti." dedi ve "Bugünün en önemli sorusu, yayılmaya, tahakküm kurmaya ve kontrolü ele geçirmeye yönelik bu tehlikeli planla nasıl mücadele edeceğimizdir." şeklinde konuştu.

"Bu düşman karşısında boyun eğmenin ve teslim olmanın, halklarımızın ve büyük ümmetimizin sözlüğünde hiçbir karşılığı olmamalıdır" diyen Hayye "Büyük Tufan, Filistin davasını ve ümmetimizi benzeri görülmemiş bir durumla karşı karşıya bıraktı. Artık önümüzde tek bir seçenek var: Ya zafer kazanacağız ya da zafer kazanacağız" ifadelerini kullandı.

İsrail'in imajının zedelendiğine vurgu yapan Hayye sözlerini şöyle sürdürdü:

"Düşman bugün saldırganlığının ve hayallerinin zirvesinde bulunuyor. Ancak aynı zamanda gerileme döneminden geçiyor ve komploları herkesin gözü önünde açığa çıkıyor. Her gün yeni bir yerde yeni bir mücadeleyi kaybediyor.

Halkımızı yenilgiye uğratma, yerinden etme veya kendi iradesini ona dayatma hedeflerine ulaşamadı. Şimdi ise dünya kamuoyunun desteğini kazanma mücadelesini kaybediyor. Bu düşmanın yanında duran herkesin de aynı kaçınılmaz kaderi paylaşarak kaybedeceği ve tarihin karanlık tarafına çekileceği açıkça görülüyor."

Arap ve İslam dünyasına altı çağrı

Hayye "Karşı karşıya bulunduğumuz bu durum karşısında, değerli kongreniz aracılığıyla şu hususları vurguluyoruz" ifadelerini kullanarak, altı konuda çağrıda bulundu:

"1. Ümmetimizin mevcut durumda karşı karşıya bulunduğu zorluklara rağmen düşmana karşı mücadelede direnmek, kararlılığımızı korumak ve bu zorluklara teslim olmamak.

2. İşgale karşı her türlü direniş seçeneğine bağlı kalmak ve düşmanın halkımıza ve ümmetimize yönelik planlarını boşa çıkarmak.

3. Filistin halkına destek vererek, acılarını hafifleterek, ihtiyaçlarını ve direnişini sürdürebilmesi için gerekli imkanları sağlayarak kararlılığını güçlendirmek. Bu hepimizin sorumluluğudur.

4. Arap dünyasını yeniden harekete geçirmek, saldırganlığa karşı koymak, Filistin halkını ve onun kahramanca direnişini sahiplenmek amacıyla Aksa Tufanı'nın ortaya çıkardığı stratejik fırsattan yararlanacak ortak bir Arap tutumu ve kolektif hareket geliştirilmesi çağrısında bulunuyoruz.

5. Bölgedeki direniş güçlerinin rolünü etkinleştirmek ve ümmetimizi ve sahip olduğu imkanları hedef alan, ümmetin hiçbir kesimi arasında ayrım yapmayan düşmana karşı mücadele cephesini genişletmek.

6. Ümmetin farklı unsurları arasındaki iç sorunları sona erdirmek ve çözmek amacıyla acilen harekete geçmek ve girişimlerde bulunmak. Düşmanın Arap ve İslam dünyasının ortak cephesine sızmasına izin vermemek, kontrol, tahakküm ve doğrudan işgal planlarına karşı koordineli biçimde hareket etmek."

Filistin'de ulusal birlik çağrısı

Hayye ayrıca Filistin'de ulusal birlik çağrısı yaparak üç noktaya temas etti:

"1. Filistin Kurtuluş Örgütü çatısı altında bütün siyasi güçleri kapsayan birleşik bir ulusal liderlik oluşturulması.

2. Batı Yaka ve Gazze Şeridi'nde ulusal mutabakat hükümeti kurulması.

3. Filistin halkının birliğini sağlamak ve karşı karşıya bulunduğumuz bütün zorluklarla mücadelede ulusal kurumlarımızı etkinleştirmek için cumhurbaşkanlığı, yasama meclisi ve Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin gerçekleştirilmesi."

Kaynak: Mepa News