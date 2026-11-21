Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in Terörsüz Türkiye sürecinin son aşaması olan TBMM İzleme Komisyonu’na üye vermeyeceklerini açıklaması kamuoyunda infale yol açınca Silivri’den araya giren eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, “Yan yanayız” konulu mektubu da kimseyi tatmin etmedi.

Sosyal medya hesabından konuyu değerlendirdiği paylaşımında; “Gelinen noktada bu siyasi acemiliklere artık kimsenin tahammülü kalmadı” diyen TGRT TV Ankara Temsilcisi Fatih Atik; “İmamoğlu’nun mektubu masadan kalkmanın hasarını onarabilir mi? Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, terörsüz Türkiye projesinde kurulacak Meclis komisyonuna katılmayacaklarını açıkladı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Yeni Parti’yle görüşmesinde ‘içeride kendisine böyle bir şey söylenmediğini’ belirtse de Özel’in sözleri masadan kalktıklarını ifade ediyordu. Üstüne Ümit Özdağ’ın Yeni Parti’yi ziyareti Dem Parti ve Kürt seçmene açık mesaj olarak algılandı. Yeni Parti DEM arasında köprüler atılıp gerilim tırmanırken Ekrem İmamoğlu’nun gece İlke TV’ye yolladığı mektubu öğrendik. Araya giren İmamoğlu, hasarı onarmak için duygusal ve uzun cümlelerle ‘yan yanayız’ mesajı vermişti. Ancak görünen o ki; gelinen noktada bu siyasi acemiliklere artık kimsenin tahammülü kalmadı. Türkiye’nin en büyük sorunu çözüm aşamasına giderken ‘küstüm oynamıyorum’ denilemez. İktidar cephesi, DEM Parti ve Kürt seçmenin tepkilerine bakılırsa yapılan bu hatayı sadece masaya geri dönmek telafi edebilir. Yoksa masadan kalktıktan sonra yollanan mektuplar değil” eleştirisinde bulundu.