NATO bünyesinde ikinci büyük askeri gücü temsil eden TSK, İttifak’ın üst düzey komuta yapılanmasında da daha etkin bir konuma ulaştı. Türkiye, sahip olduğu askeri kapasiteyle İttifak içerisindeki rolünü güçlendirdi.

Hürriyet'te yer alan bilgilere göre, Milli Savunma Bakanlığı’nın Meclis’teki bütçe sunumu için hazırladığı kitapçıkta, TSK, NATO’nun askeri faaliyetlerine kara, deniz ve hava unsurlarıyla katkı sağlıyor. Türkiye, NATO’nun Karadeniz Görev Gücü Komutanlığı’nı 2024 yılından bu yana yürütürken, 2028’in ikinci yarısında Akdeniz ve Ege’de görev yapan NATO Daimi Deniz Görev Grubu’nun komutasını üstlenmeyi planlıyor.

KOMUTA YAPISINDA AĞIRLIK

Kitapçıkta dikkat çeken bir diğer başlık ise NATO’nun komuta yapısındaki Türk askeri personelinin ağırlığının artırılması oldu. Bu kapsamda general/amiral kadrolarına yönelik yıldız sayısının 9.5’ten 14’e çıkarıldığı belirtildi.