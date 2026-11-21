Güçlü Türkiye’nin ağırlığı artıyor! NATO'nun komuta kademesine 14 yıldız!
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TSK, NATO’da askeri planların ve kararların şekillendirilmesinde son dönemde daha etkin rol üstleniyor. TSK’nın İttifak bünyesindeki general/amiral kadrolarına yönelik yıldız sayısı 9,5’ten 14’e yükseldi.
NATO bünyesinde ikinci büyük askeri gücü temsil eden TSK, İttifak’ın üst düzey komuta yapılanmasında da daha etkin bir konuma ulaştı. Türkiye, sahip olduğu askeri kapasiteyle İttifak içerisindeki rolünü güçlendirdi.
Hürriyet'te yer alan bilgilere göre, Milli Savunma Bakanlığı’nın Meclis’teki bütçe sunumu için hazırladığı kitapçıkta, TSK, NATO’nun askeri faaliyetlerine kara, deniz ve hava unsurlarıyla katkı sağlıyor. Türkiye, NATO’nun Karadeniz Görev Gücü Komutanlığı’nı 2024 yılından bu yana yürütürken, 2028’in ikinci yarısında Akdeniz ve Ege’de görev yapan NATO Daimi Deniz Görev Grubu’nun komutasını üstlenmeyi planlıyor.
KOMUTA YAPISINDA AĞIRLIK
Kitapçıkta dikkat çeken bir diğer başlık ise NATO’nun komuta yapısındaki Türk askeri personelinin ağırlığının artırılması oldu. Bu kapsamda general/amiral kadrolarına yönelik yıldız sayısının 9.5’ten 14’e çıkarıldığı belirtildi.
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