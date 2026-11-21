TARTIŞMA CİNAYETLE SONUÇLANDI: Olay, saat 02.00 sıralarında Mudanya ilçesine bağlı kırsal Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Serkan Bayraktar ile oğlu Süleyman Bayraktar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda baba, evdeki tüfeği alarak oğluna ateş etti. Vücuduna isabet eden saçmalarla kanlar içinde yere yığılan Süleyman Bayraktar için ihbarda bulunuldu. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 24 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Süleyman Bayraktar'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Baba Serkan Bayraktar ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.