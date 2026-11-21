Seküler hayat tarzının geldiği son nokta: Baba oğlunu tüfekle öldürdü! Daha önce polise ‘sizi hiç sevmedim’ diyerek gündem olmuştu
Bursa'nın Mudanya ilçesinde baba ile oğlu arasında çıkan tartışma ölümle sonuçlandı. 51 yaşındaki Serkan Bayraktar, 24 yaşındaki oğlu Süleyman Bayraktar'ı tüfekle vurarak öldürdü. Hayatını kaybeden gencin aylar önce 3,50 promil alkollü araç kullanırken polislere söylediği sözler ise yeniden gündeme geldi. Peki o gün yaşanan olayda neler olmuştu? İşte olayın ayrıntıları...