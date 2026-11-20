Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ülkeler arasında diyalog, karşılıklı güven ve uyum çağrısında bulundu.

Hindistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Modi, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Medeniyetler Arası Diyalog Forumu'nun açılışında konuştu.

Karşılıklı uyum için en temel şartın "karşılıklı güven" olduğunun altını çizen Modi, "Birbirimizle ortak bir şey paylaştığımızı hissettiğimizde karşılıklı güven gelişir." dedi.

Modi ayrıca, ülkeler arasında diyalog, karşılıklı güven ve uyum çağrısında bulunarak, modern teknolojinin dünya çapında kültürel bağlar kurulması için yeni imkanlar oluşturduğunu vurguladı.

Söz konusu forumun 22 Kasım'a kadar sürmesi bekleniyor.

Pakistan İklim Değişikliği Bakanı Musadik Masood Malik'in de foruma katılmak için Yeni Delhi'ye geldiği bildirilmişti. Bu, iki ülke arasında geçen sene yaşanan gerginliğin ardından ilk üst düzey ziyaret oldu.