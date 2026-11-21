Galatasaray'ın milli futbolcusu Kaan Ayhan, "Golü erken bulmakla birlikte Samsunspor bence biraz ana oyun planından daha ofansif oynadı. Bu da bizi bazı zorluklara soktu ama önemli olan kazanmaktı" dedi.

Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında konuk ettiği Samsunspor'u 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Sarı-kırmızılılarda tecrübeli savunma oyuncusu Kaan Ayhan, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"ÖNEMLİ OLAN KAZANMAKTI"

Mücadeleyi değerlendiren Kaan Ayhan, Samsunspor'un oyun planındaki değişikliğin kendilerini zorladığını belirterek, "Bir tek son dakikalarda değil... Golü erken bulmakla birlikte Samsunspor bence biraz ana oyun planından daha ofansif oynadı. Bu da bizi bazı zorluklara soktu ama önemli olan kazanmaktı. Belki 3. golü bulsak daha kolay olacaktı. Moral açısından önemli bir galibiyet oldu." ifadelerini kullandı.

"TAKIM ARKADAŞLARIMA YARDIMCI OLMAK İSTEDİM"

Sahaya ilk 11'de çıkması ve takım içerisindeki rolü hakkında da konuşan 32 yaşındaki futbolcu, "Hiçbir oyuncu için kolay değil sanırım. Bugün ana hedefim, takım arkadaşlarıma yardımcı olmak ve liderlik yapmaktı. Zor anlarda hepimiz bunu yaptık. Bu kadar süre sonra bu formayı terletmek... Ben de çok mutluyum. İnşallah bu şekilde devam eder ve 3 puan ala ala hedeflerimize ulaşırız." dedi.