Isparta'da Çelebiler Mahallesi'nde bulunan bir pide salonunun içinde bulunan mezarlık, görenleri şaşkına çeviriyor. Pide salonuna gelen müşteriler, karşılarında bir mezar görünce ilk anda şaşkınlık yaşadıktan sonra mezar başında dua ediyor. 1993 yılında dükkanı satın alan işletme sahibi Fatih Ayverdi, bölgedeki vatandaşların dükkanın yanında bulunan mezarın ‘yatır' olduğunu söylemesi üzerine mezarın bulunduğu alanı koruma altına aldı. Kimliği uzun yıllar bilinmeyen mezarın, Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü kayıtlarında "Ayırt Dede" olarak geçtiği belirlendi. Yöre halkının geçmişte kısmet, şifa ve adak için ziyaret ettiği bu yapının, bölgenin manevi mirası arasında önemli bir yere sahip olduğu belirtildi.