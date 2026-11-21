"AYIRT DEDE DENİLİYOR AMA BOSTAN ÇELEBİ DE OLABİLİR": İşletme Sahibi Fatih Ayverdi, dükkanı 1993 yılında satın aldığını belirterek, "Oda gibi bir yer vardı orayı çevirdik işyeri yaptık. Burası biz bildik bileli var. Kültür Müdürlüğü'ne sorduğumuzda Ayırt Dede olarak geçiyormuş. Ama burada daha önce oturanlar Ayırt Dede'nin kardeşi olduğunu söyledi. Buranın geçmişi 100 yıl vardır. Ama eskiden mezarlık olduğu söyleniyor. Burada daha önce dergah varmış belki onların hocası olabilir. Buralarda daha önce Bostan Çelebi isminde biri yaşamış belki o da olabilir. Bize mezar, yatır olduğu söylendi. Gelenler bir dedenin mezarı olduğunu söyleyip iyi bakmışsınız diye söylediler. Daha önceden burada oturan kişinin annesi de biliyormuş. Yanına terlik koyuyormuş, terliklerin tıkırtılarını duyuyormuş" dedi.