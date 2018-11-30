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Şenlikoğlu'ndan çarpıcı AK Parti açıklaması! 'Zinaya yasak gelmezse...'

Yazar Emine Şenlikoğlu, zinanın yasaklanmaması halinde AK Parti'ye bir daha oy vermeyeceğini açıkladı.

30 Kasım 2018 Cuma 22:46
Şenlikoğlu'ndan çarpıcı AK Parti açıklaması! 'Zinaya yasak gelmezse...'

Araştırmacı Yazar Emine Şenlikoğlu, zinanın yasak hale getirilmemesi halinde AK Parti’ye bir daha asla oy vermeyeceğini açıkladı.

Araştırmacı Yazar Emine Şenlikoğlu, Beyzade Fm’de yayınlanan “Gönül İkliminde” programına katıldı.

Söz konusu programda dinleyicilerden gelen soruları yanıtlayan Emine Şenlikoğlu’na “Bu ülkede zinanın serbest oluşu sizi rahatsız etmiyor mu?” sorusu da yöneltildi. Dinleyicinin sorusuna yanıt veren Şenlikoğlu, zinanın yasak hale getirilmemesi halinde AK Parti’ye bir daha asla oy vermeyeceğini söyledi.

Emine Şenlikoğlu, konuya ilişkin olarak, “Eğer bu dönemde zina yasaklanmazsa kesinlikle AK Parti’ye bir daha asla oy vermem” ifadelerini kulandı.

"Yasadan dolayı ağlayanlar var"

Araştırmacı Yazar Emine Şenlikoğlu, zinanın tekrar yasak hale getirilmesi gerektiğini kaydederek “Bunun bu dönem düzeltilmesi lazım. AK Partililerden ben bu yasa ne zaman değişecek diye ağlayanalar biliyorum. Yemin ediyorum, öyle bir şey yapılmasın benim büyük kıyametim koptu demektir” dedi.

Öte yandan Emine Şenlikoğlu, zinanın tekrar yasak hale getirileceğine inandığını da söyledi.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 22:46
  1. Emine Şenlikoğlu

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