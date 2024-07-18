“Senin çocuğunu AKP öldürdü” diyen Sera Kadıgil’e tepki

Bundan birkaç yıl önce Antalya'da saldırgan bir sokak köpeğinden kaçmak isterken kamyon altında kalan, önce bacağı kesilen, sonra da hayata tutunamayan 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ı Türkiye unutmadı. Sokak hayvanlarının toplatılması, rehabilite ve tedavi edilmesi, barınaklara alınıp sahiplendirilmesi ve gerekiyorsa uyutulması üzerine Meclis'e sunulan yasa tasarısı dün bir kez daha komisyonda masaya yatırıldı.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nun sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin kanun teklifini görüştüğü toplantıda CHP, DEM Parti ve TİP'li vekiller, köpek saldırısında çocuğu Mahra Melin Pınar'ı toprağa veren anne Derya Pınar'ın üzerine yürüdü. Bir diğer mağdur Tunahan Yılmaz'ın babası Halil Yılmaz'ı da "Sen kimsin" diyerek salondan kovdular.

Evladı feci şekilde yaralanan acılı bir babaya ve evladını toprağa veren acılı bir anneye karşı gösterilen bu tutum (salondan kovmak, hakaret etmek, protesto ederek üzerine yürümek) sosyal medyada ve kamuoyunda infiale neden oldu.

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İşte o skandal anların başrollerinden biri de Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil idi.

Sera Kadıgil, Mahra'nın annesi Derya Hanım'ı salondan kovduğuyla kalmadı bir de akıl verdi. Kadıgil, "Senin çocuğunu kısırlaştırma olmadığı için AK Parti öldürdü" diyerek akıllara durgunluk verdi. Oysa ki, Van'da Mete'yi hayattan koparan kısır bir köpekti.