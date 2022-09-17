Senin amacı ne? Mabel Matiz'den eşcinsel sapkınlara Büyük Aile Yürüyüşü'ne karşı çağrı!

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İstanbul Saraçhane Parkı, yarın saat 15:00'da eşcinsel sapkınlara karşı düzenlenecek, on binlerin katılacağı Büyük Aile Yürüyüşü'ne ev sahipliği yapacak.

Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu öncülüğünde düzenlenecek yürüyüş, LGBT lobilerini tutuştururken, sapkınlığı protestoya karşı bir çıkış da eşcinsel sapkın Mabel Matiz'den geldi.

Senin amacın ne?

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Matiz, eşcinselleri birlik olmaya davet ederek, kışkırtıcı ifadeler kullandı:

LGBTİ+ karşıtı yürüyüş ve söz konusu kamu spotu ile ilgili herkesi LGBTİ+’larla dayanışmaya çağırıyorum. Uygar bir toplumda böyle bir şeyin yeri yoktur ve ayrımcılık suçtur.