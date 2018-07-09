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"Seni başkan yaptırmayacağız" demişti... İyi bak Selo!

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM Genel Kurulunda yemin ederek göreve başladı. Erdoğan'ın yeminiyle birlikte, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen başladı.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 18:03
"Seni başkan yaptırmayacağız" demişti... İyi bak Selo!

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM Genel Kurulunda yemin etti. Erdoğan'ın yeminiyle birlikte, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen başladı.

Edirne Cezaevi'nde "terör örgütüne üye olmak" ve "terör propagandası yapmak" suçundan tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklanmadan önce yaptığı konuşmasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Seni başkan yaptırmayacağız. Seni başkan yaptırmayacağız. Seni başkan yaptırmayacağız." demişti.

ERDOĞAN "BAŞKAN" OLDU

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM Genel Kurulunda bugün yemin ederek Türkiye Cumhuriyeti'nin 1. Başkanı oldu.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 18:03
  1. Edirne
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Selahattin Demirtaş
  4. HDP

YORUM YAZ

  • TERIMERINOTERIMERINO1 sa önce
    NAMERDIN CIKMALARI IYI OKUYUN BASKAN SAYIN RECEP TAYYIP ERDOGAN OLDU OKUYUNSEREFSIZLER OKUYUN YAPTIKLARINIZI HESABI MUTLAKA SORULACAKTIR.
  • mehmetmehmet1 sa önce
    Buraya BAŞKANA bak selo TRENe bakma mal mal
  • AlperAlper1 sa önce
    Selooo kulakların cinliyormu acba erdgoan başkan oldu selooo seni başkan yapmaycaz diye agiriyordun bak selooo erdoğan 81 milyonun başkanı oldu sen nerdesin şimdi kodesdesin yalvarda başkan belki af edermi acba senin gibi tehrustu selooo seni oyuna getirdiler selooooo
  • Hayrettin HatunoğluHayrettin Hatunoğlu1 sa önce
    İyi bak ama "MAL MAL"bakmayı unutma.
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