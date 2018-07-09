"Seni başkan yaptırmayacağız" demişti... İyi bak Selo!

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM Genel Kurulunda yemin etti. Erdoğan'ın yeminiyle birlikte, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen başladı.

Edirne Cezaevi'nde "terör örgütüne üye olmak" ve "terör propagandası yapmak" suçundan tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklanmadan önce yaptığı konuşmasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Seni başkan yaptırmayacağız. Seni başkan yaptırmayacağız. Seni başkan yaptırmayacağız." demişti.

ERDOĞAN "BAŞKAN" OLDU

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM Genel Kurulunda bugün yemin ederek Türkiye Cumhuriyeti'nin 1. Başkanı oldu.