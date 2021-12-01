Sendikal mücadeleye akademi katkısı

OĞUZHAN GÜLTEKİN ANKARA

Türkiye’nin 81 ilinden, 93 Şube İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyeleri, Engelli ve Kadınlar Komisyonları, Denetleme ve Disiplin Kurulu Üyeleri ile İşyeri Temsilcilerinden oluşan bini aşkın sendika üyesinin katıldığı eğitim programı 10 günlük maratonun ardından tamamlandı. “Toplu Sözleşme Kazanımları, Kamu Personeli Mevzuatı, Hukuki Mücadeleler ve Kazanımlar, Kamu Sendikacılığında Etkili Olmak” başlıkları başta olmak üzere 12 farklı derste, üç grup halinde eğitimlerini tamamlayan Bem-Bir-Sen Akademi, ‘Konuk-Söyleşi’ programları kapsamında Şair-Yazar Serdar Tuncer, Şair-Yazar Nurullah Genç ve Eğitimci-Yazar Vehbi Vakkasoğlu’nu konuk etti. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Doç. Dr. M. Mücahit Küçükyılmaz, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Selim Kadıoğlu, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, Bem-Bir-Sen Hukuk Müşaviri Av. Emirhan Turan ve Çalışma Uzmanı Eğitimci-Yazar Oktay Kuşer’in sunum yaptığı Bem-Bir-Sen Akademi Eğitim Programında, Bem-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcıları başkanlığında birim uzmanlık toplantıları da yapıldı.

“Sendikal mücadele bakımından birinci sınıf bir adımdır”

Bem-Bir-Sen Akademi Eğitim Programının nihayetlenmesinin akabinde Bem-Bir-Sen Genel Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, “31 Mart 2019 seçimlerinin ardından verdiğimiz mücadele ve 6. Dönem Toplu Sözleşmede elde ettiği kazanımlarımız ile Bem-Bir-Sen Üyelerinin gururu kamu görevlilerinin umudu olmuştur. Bem-Bir-Sen Akademi'nin kurulması sendikal mücadele bakımından birinci sınıf bir adımdır. Yerel Yönetim Hizmet Kolunda emek, hak, adalet ve özgürlük mücadelesinin teminatı Bem-Bir-Sen olarak kamu sendikacılığında ve çalışma hayatında yeni bir marka olmak hedefi ile hayata geçirdiğimiz Bem-Bir-Sen Akademi, sendikacılık, sivil toplum, çalışma hayatı ve kamu mevzuatını kapsayan geniş eğitim yelpazesi ile düzenlediği eğitimleri Türkiye’mizin dört bir yanından bini aşkın teşkilat mensubumuzun katılımı ile tamamlandı. Bem-Bir-Sen olarak sendikacılığı diğerlerine göre değil, değerlerine göre yapma iddiasıyla yola çıktık. Anadolu’nun kabul görmüş değerlerini baş tacı ederek memleket insanını karşısına almış değil onun yanında durarak, kavga zemininde rekabet değil, rekabet zemininde akademik hizmet sendikacılığı diyerek, bu alana yeni bir soluk olarak başladığımız yolculukta geldiğimiz nokta itibariyle erdemli sendikalar olarak farkındalığımızı ve farkımızı her geçen gün hissettirmeye devam ediyoruz. Bu nedenle akademik sendikacılık adına fikirlerimizi fiiliyata dökebilmek uğruna hayata geçirdiğimiz Bem-Bir-Sen Akademi’nin teşkilatımıza son derece faydalı olacağına inanıyoruz. Emeğin değerini, değerin hakkını koruyacak, fikirlerimizi fiile dökmek adına sağlam temeller oluşturacak Bem-Bir-Sen Akademimizin son derece verimli geçen ilk eğitim toplantısına katılan teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyor, emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyoruz” ifadeleri kullanıldı.