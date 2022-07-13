Sende hiç utanma yok mu Demirtaş? Böyle pişkinlik görülmedi

Emin Pazarcı, bir insanlık suçu olan terörden yargılanmasına rağmen Türk siyasetine yön vermeye çalışan Selahattin Demirtaş'ı yerin dibine soktu. Demirtaş'ın, garip bir şekilde belli çevreler tarafından dün olduğu gibi bugün de alkışlandığına işaret eden Pazarcı, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Başladık yine kendimizi tekrarlamaya ve patinaj yapmaya. Yaşadıklarımızdan ders almamışız belli, döndük yine geçmişe. Günlerdir terörist Selahattin Demirtaş'ın söylediklerini konuşuyor, tartışıyoruz...

Bazılarına bakılırsa, önümüze önemli bir fırsat koymuş. Özeleştiri yapmış, siyasetle şiddetin bir arada olamayacağını söylemiş, HDP'nin "Türkiye Açılımı" yapmak zorunda olduğundan bahsetmiş. "İğneyi kendimize, çuvaldızı başkasına batıralım" türünden laflar sarf etmiş...

Ne var bunda?

Demirtaş, geçmişte bundan çok daha ileri sözler söyledi. Ama hiçbir zaman huyundan vazgeçmedi. Şimdi de "terör hükümlüsü" ve pek çok suçtan "terör sanığı" olarak cezaevinde.

Bir insanlık suçu olan terörden yargılanıyor. Ama bu durumda bile Türk Siyasetine yön vermeye çalışıyor. Üstelik garip bir şekilde belli çevreler tarafından dün olduğu gibi bugün de alkışlanıyor.

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Aslında dünden bugüne söylediklerinde bir değişiklik yok. Sadece kullandığı cümleler arasında tuzak kelimeler var.

"Onurlu bir barıştan" bahsediyor...

Ne biçim sözler bunlar? Kim kiminle yapacak bunu; kim kimle savaşıyor?

Bahsettiği PKK ise, o bir terör örgütü. Ona da savaş değil terörle mücadele denir. Zaten şu anda büyük ölçüde beli kırılmış durumda. Eğer HDP'yi kastediyorsa, o zaman da bir itirafta bulunuyor. Siyasi parti kisvesi altında faaliyet gösteren HDP'nin Türkiye ile savaş halinde olduğunu kabul ediyor.

Gariplikler bu kadarla sınırlı değil ki. "Kürt sorunu" diyor, "Kürt Açılımından" bahsediyor...

Bu ifadelerle ne kast ettiği belli: Geçmişte, "Kürt sorunu" ifadesi ile ne demek istediğini defalarca açıkladı zaten. Bunun bir vatandaşlık hakkı değil, "statü sorunu" olduğunu söyledi. Yani, dünden bu güne bir arpa boyu yol kat etmemiş. Türkiye'nin belli bölgelerinde özerklik istiyor. Ülkeyi bölme, parçalama hayalini sürdürüyor.

Bir de HDP'ye güzellemeler yapıyor: HDP'nin "siyasi mucize" olduğunu söylüyor. Bu mucizenin terör elebaşı Abdullah Öcalan'ın başarısı olduğu mesajını veriyor. Çünkü daha önce "HDP'nin bir Öcalan Projesi" olduğunu itiraf etmişti.

Yani, Demirtaş, bildiğimiz Selahattin Demirtaş! 50 yaşından sonra değişir mi adam? Daha önce de benzer ifadeler kullanmıştı. Konuşmalarının arasına kulağa çok daha fazla hoş gelen kelimeler sığdırmıştı.

Ama bakın bugün terör hükümlüsü olarak cezaevinde!

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O yüzden söylediklerinin hiçbir ciddiyeti de samimiyeti de yok.

Bu süslü, fakat hedeflerinden vazgeçmediği satır aralarına gizlenen sözlerin sadece iki anlamı ya da hedefi var:

Birincisi, sıkışmış ve can çekişmekte olan PKK Terör Örgütü'nü rahatlatıp kurtarmak. İkincisi de HDP'yi de yanına alarak, Cumhurbaşkanlığı Seçimine gitmeyi planlayan Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener başta olmak üzere Altılı Masayı rahatlatmak.

Dikkat edin...

En çok da Altılı Masayı bir arada tutma ve HDP ile birlikte sonuç alma planları yapanlar tarafından alkışlanıyor.

Yoksa Selahattin Demirtaş, aynı Selahattin Demirtaş! Hedeflerinde herhangi bir değişiklik yok. Değişmesi de mümkün değil, imkânsız zaten. Ne demişler:

Kırk yıllık Kani, olur mu yani?"