Sermaye karşıtı Solcu kadın dernekleri Rahmi Koç'a karşı sus pus! Koç'un karanlık sermayesi onları da mı besliyor?

Rahmi Koç’un Kürt kadınlarını hedef alan skandal tepkiler yağarken; kah Avrupa'dan gelen fonlar ile kah ABD desteği ile kucaktan kucağa gezen ama kendi tabirleriyle dişi kuşun bile hakkı için meydanlara dökülen Solcu kadın hakları derneklerinin derin sessizliği, sermayenin gücü karşısında ikiyüzlülüğünü bir kez daha ifşa etti.

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç’un Kürt kadınlarını hedef alan ve kadın onurunu ayaklar altına alan skandal açıklamalarına toplumun her kesiminden tepki yağarken, her fırsatta meydanlara dökülen, adeta "dişi kuşun ya da kedinin bile hakkını savunmak" için ortalığı ayağa kaldıran sözde kadın hakları derneklerinin derin sessizliği ise manidar bulundu.

KADEM, Mor Çatı, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ve Kadın Koalisyonu gibi yapıların bu iğrenç anlatı karşısında adeta dillerini yutması, "Bu sessizliğin sebebi Rahmi Koç’un servet gücü mü, yoksa hedef alınan kadınların etnik kimliği mi?" sorusunu akıllara getirdi.

Bugüne kadar fon destekli projelerle, aile yapısını sarsan ajandaları "kadın hakları" ambalajıyla topluma dayatan dernekler, konu Türkiye’nin en büyük sermaye gruplarından birinin sahibi olunca suspus oldu. Sosyal medyada en ufak bir olayda dahi dakikalar içinde bildiri yayınlayan, duyar kasma yarışına giren yapılar, Kürt kadınlarına yönelik ağza alınmayacak iğrençlikteki ifadeler karşısında üç maymunu oynuyor.

Kamuoyu şimdi haklı olarak şu soruyu soruyor; Bu derneklerin kadın hakları savunuculuğu, sadece sermaye çevrelerine dokunmadığı sürece mi geçerli? Rahmi Koç’un ekonomik gücü, kadın onurunun ve insan haklarının üzerinde midir?

Mesele aile yapısını dinamitlemek, ebeveyn hiyerarşisini bozmak veya marjinal ideolojileri desteklemek olduğunda en ön safta koşan toplumsal cinsiyet eşitliği savunucuları, bugün gerçek bir kadın hakkı ihlali ve ağır bir hakaret karşısında ortada yok.

Kadın haklarını sadece kendi bencil ve yıkıcı projelerine kalkan yapan bu derneklerin, bu iğrenç saldırı karşısındaki tavrı, samimiyetsizliklerinin en net belgesi olarak tarihe geçti.