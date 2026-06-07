HÜDA PAR Rahmi Koç Hakkında Şikayetçi Oldu!

HÜDA PAR İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Başkanlığı tarafından, Rahmi Mustafa Koç hakkında şikayet dilekçesinin sunulduğu duyuruldu.

İzmir’deki hastane açılışında Kürt kadınlarını etnik kimliği ve bedeni üzerinden iğrenç bir fıkra malzemesi yapan Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç’un oluşturduğu skandal kamuoyunda büyük bir infial dalgasına yol açtı.

HÜDA PAR ŞİKAYETÇİ OLDU!

Rahmi Koç'un aşağılayıcı skandal ifadelerine karşı tepkiler büyürken HÜDA PAR hukuki bir adım attı.

HÜDA PAR İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Başkanlığı'nın X sosyal medya hesabından, "Şüpheli Rahmi Mustafa Koç ile ilgili şikayet dilekçemizi sunduk. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız." ifadeleriyle önemli gelişme duyuruldu.

HÜDA PAR'DAN SKANDAL İFADELERE TEPKİ!

HÜDA PAR İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Başkanlığı'nın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

Dün kamuoyuna yansıyan görüntülerde, Koç Holding ‘Onursal’ Başkanı Rahmi Koç’un, İzmir’deki bir hastane açılışı sırasında Kürt kadını figürü üzerinden aşağılayıcı ve ahlaksızca bir “fıkra” anlattığı; aralarında eski Başbakan Binali Yıldırım’ın da bulunduğu protokol mensuplarının ise bu söyleme gülerek karşılık verdiği görülmektedir.

Söz konusu anlatım; Kürt kimliğini ve Kürt kadınını aşağılayan ve kadın bedenini aynı anda araçsallaştıran, etnik kimliği ve cinsiyeti alay konusu haline getiren, insan haysiyetini zedeleyen ayrımcı bir söylemdir. Bir halkın kimliği, bir kadının mahremiyeti ve toplumsal hassasiyetler “espri” adı altında tahkir edilemez.

Bu tür sözler yalnızca münferit bir nezaketsizlik olarak görülemez. Aksine, Kürt kimliğine yönelik tarihsel önyargıları yeniden üreten, aşağılamayı normalleştiren ve toplumsal barışı zedeleyen bir zihniyetin dışavurumudur. Hele ki bu sözlerin kamuya açık bir ortamda, devlet protokolünün de hazır bulunduğu bir zeminde dile getirilmesi ve kahkahalarla karşılanması, meseleyi daha da vahim hale getirmektedir.

Rahmi Koç’un sözleri; Kürt kimliğini ve Kürt kadınının haysiyetini hedef alan, insanlık haysiyetiyle bağdaşmayan ayrımcı bir söylemdir.

Bu söyleme gülerek iştirak eden protokol mensupları da Kürt toplumuna yönelik bu incitici ve aşağılayıcı tavır karşısında sorumluluktan kaçamaz.

Rahmi Koç ve bu söyleme alenen ortak olanlar, başta Kürt toplumu olmak üzere tüm kamuoyundan açık ve koşulsuz şekilde özür dilemelidir.

Kürt kimliği bir fıkra malzemesi değildir. Kürt kadını da hiçbir elit protokol ortamında alay konusu yapılamaz. Kimden gelirse gelsin; etnik, cinsiyetçi ve aşağılayıcı her türlü söylemi reddediyoruz.

Bu kapsamda, söz konusu ifadelerin TCK’nın 216/2. maddesinde düzenlenen “halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama” suçunu oluşturduğundan gerekli hukuki başvuruları yapacağımızı ve süreci yakından takip edeceğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz.