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Gündem Kent göle döndü! Kayseri'de hayat felç
Gündem

Kent göle döndü! Kayseri'de hayat felç

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Kent göle döndü! Kayseri'de hayat felç

Kayseri'de etkili olan sağanak yağış ve dolu hayatı felç etti. Cadde ve sokaklar göle dönerken, alt geçitlerde su birikintileri oluştu. Trafikte aksamalar yaşanırken, bazı iş yerlerini su bastı.

Kayseri'de öğle saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış ve dolu, kent genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede şiddetini artıran yağış nedeniyle birçok cadde, sokak ve alt geçitte su birikintileri meydana geldi.

Özellikle Erkilet Bulvarı, Kocasinan Bulvarı ve Sivas Bulvarı'nda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Trafik yoğunluğu artarken, bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Vatandaşlar ise yağıştan korunabilmek için kapalı alanlara sığındı.

TARİHİ ÇARŞIYI DA ETKİLEDİ

Şiddetli yağışlardan Kayseri'nin önemli ticaret merkezlerinden tarihi Kapalı Çarşı da etkilendi. Bazı iş yerlerini su basarken, esnaf iş yerlerine dolan suları tahliye etmek için yoğun çaba harcadı. İlk belirlemelere göre bazı işletmelerde maddi hasar oluştu.

DOLU YAĞIŞI HASARA YOL AÇTI

Sağanağın ardından kentin çeşitli bölgelerinde etkili olan dolu yağışı da hayatı olumsuz etkiledi. Bazı araçlarda ve açık alanlarda zarar meydana gelirken, ekipler gelen ihbarlar üzerine çalışma başlattı.

EKİPLER SAHADA

Yağış sonrası oluşan su birikintilerinin tahliyesi için belediye ve ilgili kurum ekipleri kent genelinde çalışma yürüttü. Yetkililer, vatandaşları ani sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji yetkilileri ise bölgede yağışların aralıklarla devam edebileceğini belirterek vatandaşların tedbirli davranmasını istedi.

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