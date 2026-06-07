Kraliyet ailesi karıştı: Veliaht Prenses'in akciğeri iflas etti!
Norveç Veliaht Prensesi Mette- Mariat’ın sağlık durumu giderek kötüleşiyor.
Norveç Veliaht Prensesi Mette- Mariat’ın sağlık durumu giderek kötüleşiyor.
Akciğer nakli bekleme listesine alındığı bildirilen Veliaht Prensesi resmi programlarını değiştirmek zorunda kaldı.
AKCİĞER NAKLİ LİSTESİNE GİRDİ The New York Times’ta yer alan habere göre Norveç Kraliyet Sarayı tarafından yapılan açıklamada Prensesin sağlık durumunda yaşanan kötüleşme nedeniyle akciğer nakli bekleme listesine dahil edildiği duyuruldu.
SARAY'DAN AÇIKLAMA GECİKMEDİ Saray tarafından yapılan açıklamaya göre, "Hayati tehlike oluşturan kronik akciğer hastalığı nedeniyle gerçekleştirilen kapsamlı sağlık değerlendirmelerinin ardından Veliaht Prenses Mette-Marit akciğer nakli listesine alınmıştır" denildi.
52 yaşındaki Veliaht Prenses Mette- Marit 2018 yaşında akciğerinde kalıcı hasar oluşmuş vücudun oksijen alma kapasitesini azaltan kronik bir rahatsızlık olan akciğer fibrozisi teşhisi konulmuştu.
ACİL NAKİL İÇİN EŞİ OSLO'YA DÖNDÜ Oslo Üniversite Hastanesi'nde görev yapan Prof. Are Holm naklin en kısa sürede gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtirken Veliaht Prens Haakon’un eşinin sağlık durumu nedeniyle Japonya’daki ziyaretini yarıda bırakarak Norveç’e döndü.
KIZI OKULUNU YARIDA BIRAKIP ANNESİNE KOŞYU Prens ve prensesin kızları Prenses Ingrid Alexandra’nın da eğitim gördüğü Avustralya’dan ülkesine döndüğü bildirildi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23